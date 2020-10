Una imitación de Monet hecha por Banksy es vendida por casi 10 millones de dólares

El cuadro de Banksy "Show Me the Monet" ("Muéstrame el Monet") es una singular imitación del "Estanque de Ninfeas" del pintor francés Claude Monet

Londres (AFP)

Una pintura de Banksy en la que parodiaba un cuadro de Claude Monet fue vendida este miércoles en Londres por unos 9,8 millones de dólares, lo que la convierte en la segunda obra más cara del misterioso artista británico, anunció la casa de subastas Sotheby's.

El lienzo, hecho con pintura al óleo, se titulaba "Show Me the Monet" ("Muéstrame el Monet) y era una singular imitación del "Estanque de Ninfeas", uno de los cuadros más famosos del pintor francés Claude Monet.

La casa de subastas Sotheby's comercializó la obra de Banksy por un total de 7.551.600 libras esterlinas, es decir, cerca de 10 millones de dólares.

"El martillo bajó después de que cinco coleccionistas se pelearan durante casi nueve minutos y esto llevó el precio estimado, entre 3.000.000 y 5.000.000 de libras, a subir hasta convertirse en el segundo más elevado del artista subastado", informaron desde Sotheby's.

Esta venta se produce un año después de que un cuadro de Banksy en el que representaba el Parlamento británico repleto de chimpancés fue subastado por 9,9 millones de libras esterlinas (13,02 millones de dólares), un precio récord para el misterioso artista.

La obra subastada este miércoles representa un puente japonés encima de un floreado estanque como en el cuadro original de Monet, pero en esta versión también aparecen señales de tráfico y un carrito de supermercado en medio del estanque.

"Banksy pone de relieve el menosprecio de la sociedad por el medio ambiente ante los excesos derrochadores del consumismo", consideró en un comunicado Alex Branczik, responsable europeo de arte contemporáneo en Sotheby's, que considera al artista de Bristol como un "visionario".

"Show Me the Monet" fue realizada en 2005 como parte de la colección titulada "The Crude Oils" ("Pinturas al óleo vulgares"), en la que el artista británico se dedicó a parodiar obras maestras del arte pictórico como "Los girasoles" de Van Gogh o los retratos de Marilyn Monroe de Andy Warhol.

© 2020 AFP