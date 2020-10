En Stepanakert, pan gratuito para los habitantes y los soldados

Anuncios Lee mas

Stepanakert (Azerbaiyán) (AFP)

Una panadería instalada en un pequeño almacén destartalado de paredes grises, ventanas tapadas con cartones y sin ningún distintivo, fabrica cada día miles de panes para los escasos habitantes que han quedado en Stepanakert, la capital de Nagorno Karabaj, y para los soldados del frente.

En los últimos días, en la ciudad reina una calma relativa. Ya no es blanco de los bombardeos como lo fue desde el inicio del conflicto con Azerbaiyán el 27 de septiembre.

La panadería acaba de abrir. Empieza el trasiego de gente. Los vehículos se estacionan en las inmediaciones. La gente llega al pequeño patio a la entrada del edificio para buscar uno, dos o tres panes o cajas con decenas y se van rápidamente.

Una decena de empleados se afana ante los hornos y alrededor de la artesa para preparar y distribuir la masa en los moldes que se introducirán en los dos grandes hornos eléctricos.

Lena Ghevondyan, de 55 años, trabaja "doce horas por día".

"Me río del cansancio. Me siento mejor aquí (en Stepanakert). Debería haberme ido, pero he preferido quedarme", dice mientras rellena los moldes con la masa.

Su hijo veinteañero está en el frente desde el 26 de septiembre, la víspera del inicio de conflicto.

"Si mi hijo está ahí, ¿cómo podría haberme ido? No quiero nada más, si se destruye mi casa, vale, pero quiero que mi hijo esté cerca de mi", dice con la frente sudorosa por el calor de los hornos.

El establecimiento solo produce pan, y de un solo tipo: blanco, de unos 700 gramos, con la forma rectangular. Y es gratis.

"Desde el primer día de la guerra, hemos decidido regalar el pan a todos los habitantes y trabajar también para el ejército", explica el propietario de la panadería Armen Saghyan, de 31 años, vestido con uniforme de combate.

- "El peligro está por todas partes" -

"No tenemos problemas financieros. Recibimos llamadas de instituciones que quieren ayudarnos, pero no lo necesitamos. Si fuera el caso recurriríamos a ellas", agrega.

En Stepanakert, un puñado de tahonas fabrican pan para las escasas personas que no han huido de la ciudad, que antes de la guerra contaba con unos 60.000 habitantes. Las otras cerraron.

Armen Abroyan, con cabello rapado, mentón cuadrado, silueta de jugador de rubgy, es el repartidor.

"Entregamos cada día, a cualquier hora cuando nos lo piden, al menos seis u ocho veces por día", dice este hombre de 41 años.

Con su camioneta blanca, entrega pan hasta las bases militares cerca del frente. También se desplaza a Martakert (noreste) o a Martuni (este), ciudades cercanas a la línea de frente que suelen ser blanco de los bombardeos.

"¿Hay algún lugar en Karabaj que no sea peligroso? Ni la ciudad (de Stepanakert) es segura, ni el frente lo son! El peligro está en todas partes, pero tratamos de entregar el pan pase lo que pase", agrega.

En el pequeña habitación donde se distribuye el pan, prosigue el desfile. Algunos se sorprenden de que lo regalen, como Nelson Caspeyran, de 59 años.

"Me enterado recientemente. Me dijeron que lo regalaban. Antes lo compraba en otra parte", dice antes de irse con sus dos panes bajo el brazo.

