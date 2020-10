Luis Fonsi, Daddy Yankee y Carlos Vives triunfan en premios Billboard de música latina

Anuncios Lee mas

Miami (AFP)

Daddy Yankee y su "Con calma", Luis Fonsi y Romeo Santos estuvieron entre los homenajeados este miércoles en los premios Billboard a la música latina, en un evento en Miami con llamados a votar, una alfombra roja con distanciamiento y un público con tapabocas.

"Quiero aprovechar para decirle a todos que salgan a votar", dijo Wisin, del dúo puertorriqueño Wisin y Yandel, cuando los reguetoneros ganaron Canción tropical del año por "Aullando".

"Es importante porque se trata del futuro de nuestra gente", añadió. "Vamos a votar no por un partido político sino por la persona que realmente quiere ayudar a nuestro pueblo".

Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero pueden votar en las presidenciales si tienen residencia en el Estados Unidos continental. Cerca de un millón de ellos reside en Florida, un estado clave en las elecciones del 3 de noviembre.

El colombiano Maluma abrió el espectáculo con el tema "Hawai" en el BB&T Center en Sunrise, 50 Km al norte de Miami, luego de una alfombra roja regida por el distanciamiento social y las medidas sanitarias: los periodistas debieron mostrar un resultado negativo de covid-19 antes de cubrir el evento.

El intérprete de "Felices los cuatro" fue honrado con el premio "Espíritu de la Esperanza" por su labor filantrópica con su fundación El Arte de los Sueños, pero no obtuvo los galardones a los que iba nominado.

"Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben pero no me importa, la paso cabrón, el premio más grande es su amor", había predicho antes en Twitter.

La premiación transcurrió sin comentarios políticos a dos semanas de unas elecciones cruciales para los estadounidenses y con sentidas menciones a las dificultades presentadas por la pandemia.

"Le dedicamos este premio a todos los que han sido perseverantes, a todos los que hemos perdido a un ser querido", dijo el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee cuando subió junto al canadiense Snow a recibir un premio por "Con calma".

No estaba claro a quién se refería, pero el 2 de abril escribió en Instagram su pesar por la muerte por cáncer de Jessie Reyes, protagonista de uno de sus videos.

"Estamos pasando tiempos de retos pero la música sigue siendo la medicina para todos nosotros. Con calma, ¡let's go!", terminó.

"Con calma" se llevó el premio máximo de la noche, "Hot Latin Song" Canción del Año, además de otros cinco galardones.

- Dios bendiga a la canción -

Daddy Yankee también ganó, junto a Luis Fonsi y Erika Ender, el reconocimiento a "Canción de la década" por "Despacito".

Fonsi, quien obtuvo además el premio a Artista "Latin pop" del Año, dijo: "Lo que me llevo es que el mundo entero cantó en español, el mundo entero conoce nuestro 'ay bendito!'".

El premio a "Disco de la década" lo ganó Romeo Santos por su álbum "Fórmula Vol. 2", mientras el español Enrique Iglesias se llevó el trofeo como "Artista latino top de todos los tiempos".

En tanto, el colombiano Carlos Vives, quien ganó el Premio Billboard Salón de la Fama, cantó un popurrí de sus mayores éxitos, acompañado de un cuerpo de bailarines que llevaban mascarillas doradas.

Al agradecer el premio, recordó que "hace casi 30 años" decidió no copiar los géneros existentes y en cambio hacer fusiones con la música tradicional colombiana.

"Y nació un nuevo sonido", contó. "Gran parte de la industria en ese momento no lo vio, pero el público sí, y gracias a la radio llegamos a los primeros lugares de esta prestigiosa revista".

Los premios Billboard son otorgados anualmente por la revista de música del mismo nombre, que mantiene un ranking de canciones en base a las reproducciones radiales y ventas.

El baladista mexicano Armando Manzanero, de 84 años, recibió un premio por su trayectoria artística y fue homenajeado con un popurrí de sus canciones por Luis Fonsi, el español Pablo Alborán y Joy, del dúo mexicano Jessie & Joy.

Todos le cantaron guardando una sana distancia del maestro, quien se dijo agradecido "con esta generación".

"Dios bendiga a la canción latinoamericana", terminó.

© 2020 AFP