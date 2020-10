Morbidelli gana el GP de Teruel de MotoGP, Mir aumenta su ventaja en el Mundial

Anuncios Lee mas

Alcañiz (España) (AFP)

El italiano Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) se llevó este domingo el Gran Premio de Teruel de MotoGP y el español Joan Mir (Suzuki), 3º, aumentó su ventaja en el Mundial sobre el francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), 8º de la carrera y alejado ahora a 14 puntos.

La otra Suzuki del español Álex Rins completó el podio de la 11ª cita (de 14) de esta temporada, en el circuito MotorLand Aragón en Alcañiz (este de España).

Estos dos fines de semana españoles han sido particularmente costosos para Quartararo, que lideraba antes la clasificación del Mundial con 10 puntos de ventaja sobre Mir y acaba segundo, detrás del español, a falta de tres carreras por disputarse.

"Estoy contento que estas dos carreras han pasado. Sabemos que las siguientes serán mucho mejor y que al final, lo peor ha pasado, ahora vienen carreras, no diría mejores, pero que me gustan", dijo Quartararo tras la carrera a la plataforma DAZN.

Por delante de él en el Mundial de la categoría reina del motociclismo, Mir se afianza en el liderato del campeonato con 14 puntos de ventaja sobre el galo.

"Hoy dar más era demasiado. Hemos sido capaces de hacer una buena carrera, pero los pilotos que tenía delante estaban algo lejos y no he podido recuperar. He dado el 100%. Otro podio es un gran resultado", dijo Mir tras la carrera.

El japonés Takaaki Nakagami (Honda-LCR), que salía desde la 'pole', se cayó ya en la primera vuelta, dejando campo libre a Morbidelli por delante de Rins, mientras Mir remontó desde la 12ª posición de la parrilla de salida y Quartararo perdió posiciones, tras salir desde el 6º lugar.

Entre los otros favoritos, el español Maverick Viñales (Yamaha) acabó 7º y el italiano Andrea Dovizioso finalizó 13º, y prácticamente dice adiós a la lucha por el título.

La próxima manga, el GP de Europa en el circuito Ricardo Tormo de Valencia (España), tendrá lugar el 8 de noviembre.

© 2020 AFP