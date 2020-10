Los sudaneses en Israel temen ser expulsados tras normalización de relaciones

Anuncios Lee mas

Tel Aviv (AFP)

Los solicitantes de asilo sudaneses que viven en Israel temen ser expulsados a su país, sobre todo a Darfur, una zona en guerra, una vez que se normalicen las relaciones entre los dos países, aunque algunos albergan la esperanza de que se les considere un nexo.

Después de los Emiratos Árabes Unidos y de Baréin, Sudán se convirtió en el tercer país árabe desde agosto en anunciar un acuerdo de este tipo. Los dos primeros no tienen una diáspora en Israel, pero Sudán sí.

Israel acoge a 6.000 sudaneses (llegaron a ser 12.000), llamados "infiltrados" por las autoridades porque entraron clandestinamente en el territorio antes de obtener un estatuto que les permite quedarse y, en algunos casos, trabajar, sin por ello obtener la ciudadanía.

Estos sudaneses hablan árabe y hebreo, con lo cual podrían favorecer el acercamiento entre estos dos países enfrentados durante siete décadas.

Pero desde que se anunció el acuerdo, "la gente tiene mucho miedo de que el gobierno nos envíe de regreso a Sudán", explica Barik Saleh, un solicitante de asilo sudanés veintañero.

"Con la normalización (...) lo primero que piensa el gobierno es: podremos devolver a los infiltrados", afirma Jean-Marc Liling, abogado israelí especializado en asilo.

Después de la independencia de Sudán del Sur en 2011, las autoridades israelíes acosaron a los "infiltrados" de este territorio, que rápidamente volvió a sumirse en una guerra civil, para expulsarlos.

En Tel Aviv, en el barrio de Neve Shaanan, donde los solicitantes de asilo se entretienen entre tiendas y restaurantes, algunos de los cuales ofrecen platos de habas (frijoles) que rivalizan con los mejores de Jartum, una expresión hebrea describe el acuerdo de normalización: "kakha-kakha!" ("más o menos").

- "100% en peligro" -

Es la paradoja de este acuerdo para los solicitantes de asilo sudaneses, algunos de los cuales llegaron a Israel cuando eran adolescentes. Por un lado querían la normalización de las relaciones entre Sudán e Israel y por otro temen pagar el precio.

"Soy el primero en querer esta normalización pero si me deportan, estaré 100% en peligro", resume Barik, que vivió hasta los nueve años en la provincia de Darfur Occidental.

En 2003, al comienzo de la guerra civil en Darfur, huyó con su familia al vecino Chad. Cuando era adolescente se fue a Libia, pero en vez de intentar cruzar el Mediterráneo se encaminó a Egipto y después a Israel.

"Si regreso, será para volver con mi familia. Pero mi familia (aún) vive en un campo de refugiados", declara.

Lo mismo les ocurre a Usumain, Monim, Sadig, Adam y otros que huyeron de estos campos en Darfur o en el vecino Chad cuando eran adolescentes.

"El motivo por el que estamos aquí no es por la falta de relaciones diplomáticas (...) sino por el genocidio y la limpieza étnica en el lugar de donde venimos", afirma suspirando Monim Haroon, originario de Jebel Marra, en el corazón de Darfur, bastión del rebelde Abdelwahid Nour.

- Combatir o irse -

Omar al Bashir, en el poder durante tres décadas (1989-2019) sigue bajo orden de captura de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y genocidio en Darfur, donde el conflicto ha causado más de 300.000 muertos, sobre todo en los primeros años. según la ONU.

El gobierno de transición firmó un acuerdo de paz con los insurgentes, salvo con el Ejército de Liberación de Sudán de Abdelwahid Nour (SLA-AW).

Monim Haroon fue el representante de Nour en Israel. "Yo mismo he pedido la normalización con Israel cuando Sudán lo prohibía. Pero a no ser que Abdelwahid firme un acuerdo de paz, no puedo regresar a Sudán", explica.

Algunos de los dirigentes del gobierno de transición participaron en el conflicto, como Mohamed Hamdan Daglo, quien encabezó una poderosa milicia progubernamental.

Las milicias "mataron a mi padre, a mi hermano mayor y nos quitaron todo lo que teníamos en la aldea", cuenta Usumain Baraka, quien se fue de Darfur a los nueve años rumbo a Chad, donde su madre todavía vive en un campo de refugiados.

"En un momento dado tenía dos opciones: regresar a Darfur para luchar en un grupo rebelde o irme del campamento para intentar tener una vida normal", explica.

- Puente entre Jartum y Tel Aviv -

¿Seguir siendo solicitantes de asilo en Israel o regresar a un campamento en Sudán? Los habitantes de Darfur temen que con la normalización salgan perdiendo.

"No tenemos un lugar adonde ir", insiste Usumain, con pantalón ceñido, camisa de marca, reloj dorado y máster en administración pública en el bolsillo, que le confiere un aire más de galán que de miembro de la resistencia.

Algunos de estos jóvenes sudaneses quieren ser considerados "una ventaja" por Israel, que pronto hablará sobre inmigración con Jartum.

"Podríamos ser un puente entre los dos países", en el comercio, pero también para ayudar a estos dos pueblos a entenderse, estima Monim.

"Israel es mi segundo hogar, no hay idioma que hable mejor que el hebreo, incluso mi lengua materna", agrega Barik, que sueña con el día en que podrá regresar al país. "Pero por ahora no".

© 2020 AFP