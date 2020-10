Principal opositor Tundu Lissu rechaza en bloque elección del miércoles en Tanzania

Anuncios Lee mas

Stone Town (Tanzania) (AFP)

El principal candidato de la oposición en la presidencial de Tanzania, Tundu Lissu, rechazó por adelantado este jueves los resultados de los comicios generales de la víspera, cuyos primeras cifras dan una amplia ventaja al jefe de Estado saliente John Magufuli y su partido.

"Lo que pasó ayer no fue una elección y no la reconocemos. No aceptamos los resultados" que serán publicados, declaró en un discurso en Facebook el principal adversario del presidente saliente John Magufuli.

"No aceptamos ni reconocemos ningún resultado de este proceso", que es el de una "banda que ha decidido permanecer en el poder cueste lo que cueste", acusó, estimando que "el cambio democrático no es posible en Tanzania".

Denunciando "un fraude electoral de una magnitud sin precedentes en nuestro país", el opositor declaró que se había impedido el ingreso, o bien expulsado por la fuerza, a observadores de su partido en "miles de mesas electorales".

Refiriéndose a los resultados "ilegítimos", el abogado, de 52 años, llamó a sus partidarios a manifestaciones "democráticas y pacíficas" y al apoyo de la comunidad internacional.

Su abogado, el canadiense Robert Amsterdam, pidió a la Unión Africana y al Commonwealth, dos organizaciones de las que Tanzania es miembro, que investiguen "las acusaciones de fraude electoral, violencia y violaciones de los derechos humanos que delinquieron en las elecciones presidenciales".

Unos 29 millones de tanzanos fueron convocados el miércoles a las urnas, repartidos entre la parte continental del país y 556.000 que viven en el archipiélago de Zanzíbar, que juntos forman la República Unida de Tanzania (unos 58 millones habitantes).

Tuvieron que elegir entre 15 candidatos presidenciales, pero el duelo es entre Magufuli, de 60 años, candidato a la reelección por el partido CCM ("El Partido de la Revolución"), en el poder desde 1961, y Lissu, de 52 años, que se presentó por Chadema (Partido por la Democracia y el Progreso).

La comisión electoral de Tanzania, que indicó el miércoles que no se produjo ningún caso de urnas llenas -como alegaba la oposición- comenzó a publicar al amanecer los resultados de las legislativas, con cifras marcadas por la pérdida de escaños por parte de la oposición.

El jueves por la mañana se publicaron los resultados de una decena de circunscripciones legislativas. Con una sola excepción, todas fueron ganadas por el CCM y Magufuli, algunas de las cuales eran, hasta ahora, propiedad de figuras de la oposición.

En cuanto a las elecciones presidenciales, los primeros resultados parciales dan a John Magufuli a la cabeza, con 80% de los votos en los 12 distritos escrutados (sobre los 264 existentes), cuyos resultados llegaron a la comisión.

Le sigue Tundu Lissu, cuya mejor actuación en estas 12 circunscripciones no supera 15%.

La mayoría de los medios de comunicación internacionales no recibieron acreditación para cubrir las elecciones en Tanzania continental, y los mensajes de las redes sociales, como WhatsApp y Twitter, eran inaccesibles en todo el país.

"La Tanzania de Magufuli ha elevado el arte de amañar elecciones a un nivel inédito, como de manipular victorias aplastantes para el partido en el poder hasta en los feudos de la oposición", escribió el jueves por la mañana a su cuenta de Twitter Murithi Mutiga, investigador para el International Crisis Group (ICG) en África del Este.

Durante su primer mandato, Magufuli ha gobernado de forma autoritaria, según sus detractores. Cuando era ministro de Obras Públicas (2010-2015) se ganó el apodo de "Bulldozer" o "Tingatinga" en suajili.

Se prohibieron las reuniones políticas fuera del período electoral, se adoptaron leyes draconianas contra los medios de comunicación y se detuvo a periodistas, activistas y miembros de la oposición.

