En California, participar en las elecciones lleva tiempo y trabajo

San Francisco (AFP)

Votar en California no es sólo cuestión de elegir entre Trump y Biden. Los habitantes de este estado del oeste de Estados Unidos enfrentan una gran cantidad de decisiones que tomar en una serie de referéndums y elecciones de funcionarios que van desde jueces hasta consejos escolares.

El presidente republicano, Donald Trump, buscará un segundo mandato contra su rival demócrata, Joe Biden, en las elecciones del martes. Pero en California, el estado más poblado del país, también se celebrarán cerca de 380 referéndums y se renovarán numerosos cargos.

"Normalmente me presento en la cabina de votación, leo un poco (sobre las opciones) y voto de una forma u otra. A mitad de camino, me siento culpable por no entender realmente de lo que se trata", admitió Kathy Otterson, una gerente de telecomunicaciones que vive en la californiana Berkeley.

"Pero este año, tengo mucho tiempo y votaré desde casa. Mi esposo y yo hicimos una cita para esto, así que fuimos a almorzar y lo revisamos", contó a la AFP.

Otterson debe tomar 45 decisiones diferentes -incluyendo 25 referéndums- en una papeleta de voto de siete páginas, además de un grueso folleto de manifiestos escritos en letra pequeña y densa.

Casi 750 millones de dólares fueron destinados para financiar las campañas de los 12 plebiscitos estatales en California conocidos como "proposiciones", haciendo de esto el segundo ejercicio político más caro de Estados Unidos después de las elecciones presidenciales.

Con una economía más grande que la de Gran Bretaña, Francia o Italia, la política de California es un asunto serio y está fuertemente influenciada por poderosos grupos de presión.

Este año, la votación de la conocida como 'Propuesta 22' será seguida de cerca a nivel nacional y en todo el mundo. Determinará si los conductores de Uber y Lyft son "contratistas independientes" o empleados asalariados, un debate clave de la economía moderna.

Los otros referendos van desde cuestiones de control de alquileres, regulaciones para las clínicas de diálisis, hasta la investigación con células madre y el derecho a votar para los presos en libertad condicional y los jóvenes de 17 años.

Con mucha gente abrumada por la elección, algunos grupos ofrecen guías sobre cómo votar según las inclinaciones políticas propias.

La combativa Liga de Votantes Enojados aconseja a los progresistas de izquierda de San Francisco cómo revisar la papeleta, calificando cada opción en algún lugar entre "Definitivamente sí", "Definitivamente no" o "Discutible".

"Es claramente de izquierda, pero tenía información justa y basada en hechos sobre cada propuesta y cada candidato", dijo la treintañera Dawn Rose.

"¡Eran como 20 páginas de información en lugar de 200!", exclamó.

La pareja de Rose, Dave, dijo que votar de manera informada a través del laberinto de las boletas es un importante deber civil después del primer mandato de Trump que polarizó a la sociedad estadounidense.

"Ya delegamos mucho de nuestro poder a nuestros representantes estatales", dijo. "Me reconforta sentir que tengo voz y voto sobre el mundo en el que vivimos".

Pero la democracia de California también es señalada de estar abierta a la explotación por parte de empresas decididas a proteger sus intereses, o incluso a burlar las leyes.

La votación de la Proposición 22 responde a una nueva ley estatal que obligaría a plataformas como Uber a registrar a sus conductores como empleados y pagarles garantías sociales.

La campaña que impulsa el "sí" a eximir a las empresas ya ha gastado casi 200 millones de dólares en su causa.

Este referéndum se convertirá en el más caro de la historia del estado, superando al de 1998 sobre el derecho a abrir casinos en territorios de pueblos originarios, según David McCuan, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Sonoma.

"Para conseguir el voto por el 'sí', se tiene que gastar anticipadamente y con frecuencia", dijo, añadiendo que la mayoría de los referendos son rechazados.

Pero "si la campaña se eleva y es visible y fuerte en California, hay un efecto de derrame a otros estados, y eso es lo importante", indicó.

Para asegurar el apoyo público, los cabilderos hacen grandes esfuerzos: buzones y redes sociales están saturados de mensajes como "Madres en contra de los conductores ebrios apoyan el 'Sí' en la (Proposición) 22".

Pero a pesar de todo, pocas campañas logran el éxito. California, conocida como un bastión liberal, votó dos veces en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, en 2000 y 2008, antes de que se convirtiera en algo común después de una larga batalla en los tribunales.

Para Eric Schickler, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de California, la ruta del referéndum, creada como alternativa al Parlamento considerado corrupto en un momento en que la industria ferroviaria operaba con fuerza, es actualmente "problemática", y "se utiliza en exceso" en el estado.

