Wellens hace doblete en Orense y Roglic sigue líder

Anuncios Lee mas

Orense (España) (AFP)

El belga Tim Wellens (Lotto) ganó este miércoles al esprint la decimocuarta etapa de la Vuelta a España entre las ciudades gallegas de Lugo y Orense, tras la que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo) mantuvo el liderato de la carrera.

Wellens, que ya había ganado la quinta etapa de la ronda de española, se impuso en un esprint en subida al canadiense Michael Woods (Education First) y al checo Zdenek Stybar (Deceuninck), después de 204,7 km de recorrido.

"Es difícil ganar y me costó entrar en la fuga, en la que he estado con rivales muy difíciles y, además, se ha rodado muy rápido todo el día", afirmó Wellens tras la etapa.

Los ocupantes del podio fueron parte de la escapada del día de siete corredores, a los que el pelotón trató de mantener bajo control con el trabajo del Jumbo-Visma, el Astana o el Bora en una etapa muy rápida, que llegó prácticamente con media hora de adelanto.

Tras varios ataques se consolidó la escapada formada, además de por los tres primeros de la etapa, por Marc Soler (Movistar), los holandeses Dylan Van Baarle (Ineos) y Thymen Arensman (Sunweb) y el francés Pierre Luc Perichon (Cofidis).

"Cuando he visto la fuga ya he dicho al equipo que vaya rivales más duros me había tocado en fuga, todos ganadores", aseguró Soler, tras la carrera.

Perichon se quedó por el camino y a unos quince kilómetros de meta se intentaron marchar Stybar y Soler, pero Wellens se unió rápidamente a ellos.

- Sin peligro para los favoritos -

Los tres serían alcanzados por los otros fugados y ya en la subida a la meta de Orense, Wellens demostró tener más piernas que sus compañeros para acabar imponiéndose.

"El final sabía que era difícil y que tenía que entrar bien colocado en esa última curva", añadió el ganador de la etapa, asegurando que "sentí como llegaba Woods, pero ya estaba ahí la meta y pasé primero".

El pelotón con los favoritos llegó a más de tres minutos del ganador.

Primoz Roglic, que recuperó el martes el maillot rojo de líder, se mantuvo al frente de la general, que no ha sufrido grandes cambios.

"Ha sido una dura y rápida etapa", afirmó Roglic, tras el final de la carrera, añadiendo que "para nosotros era una buena escapada, con hombres fuertes, pero sin peligro para la clasificación.

Por detrás del esloveno sigue el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), a 39 segundos del líder, y el británico Hugh Carthy (Education First), a 47 segundos de Roglic.

El jueves tendrá lugar la decimoquinta etapa de la Vuelta a España, de 230,8 km, entre la localidad gallega de Mos y la castellano-leonesa de Puebla de Sanabria, con cinco puertos de tercera categoría.

© 2020 AFP