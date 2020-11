Las verificaciones de la semana

Anuncios Lee mas

Montevideo (AFP)

A continuación, una selección de las principales verificaciones de la AFP esta semana:

- ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS -

1. MÁS VOTOS QUE VOTANTES

Poco después de que comenzara el recuento de votos tras las elecciones en Estados Unidos, empezó a circular en redes sociales un mensaje que aseguraba que en el estado de Wisconsin se habían registrado más votos que sufragistas. Sin embargo, los datos que aparecían en la imagenes presentadas como prueba se referían a cifras de 2018. Wisconsin registraba el 1 de noviembre de 2020, 3.684.726 votantes activos, de acuerdo con los datos de la Comisión Electoral del estado, frente a los 3.129.000 indicados en redes.

2. REPENTINO AUMENTO

"Otro robo de los demócratas", denunciaron algunos usuarios, mostrando cómo en Michigan los votos a favor del candidato demócrata, Joe Biden, aumentaron de repente en 130.000. Sin embargo, se trató de un fallo humano desde el condado de Shiawassee que fue rápidamente corregido.

3. VOTOS ABANDONADOS

Durante la campaña electoral, Trump atizó en varias ocasiones el temor de que hubiera un fraude en la votación por correo. Horas después de las elecciones circuló en redes sociales una imagen de cajas de correo a un lado de una carretera que, según algunos usuarios, contenían votos a favor de Trump. Pero la foto circula desde 2018 y la correspondencia había sido abandonada por un empleado del Servicio Postal que renunció en el estado de Nueva Jersey.

- NUEVO CORONAVIRUS -

4. DESALOJO EN EL METRO

Francia endureció en las últimas semanas las medidas para frenar la propagación del nuevo coronavirus, imponiendo un nuevo confinamiento domiciliario. En ese contexto, circuló en redes un video de un desalojo en un metro, con el mensaje de que los policías que en él aparecen estaban arrestando a viajeros en París por no portar mascarilla. Sin embargo, la escena se produjo en Rumania y los agentes antidisturbios actuaban contra hinchas antes de un partido de fútbol.

5. NUEVA DEFINICIÓN

"COVID-19 is not a pandemic" (El COVID-19 no es una pandemia), dice la captura de pantalla de un artículo de la revista británica The Lancet difundida en redes. Aunque la revista sí tiene un artículo de opinión con ese titular, en la nota no se niega la pandemia, como aseguraron muchos usuarios, sino que se afirma que el nuevo coronavirus debería verse como una sindemia, un fenómeno más complejo que tiene en cuenta factores sociales y en donde varias enfermedades coexisten y se potencian.

- OTROS TEMAS -

6. LOS EFECTOS DEL HURACÁN

Centroamérica vivió esta semana el embiste del huracán Eta, cuyo ojo habría sido captado en foto desde el espacio antes de llegar a Nicaragua. Las imágenes difundidas, en cambio, son del tifón Maysak en 2015 (A). Tampoco la imagen de un muelle bajo nubes tormentosas muestra cómo se aproximaba el nuevo ciclón a las costas nicaragüenses, pues circula al menos desde 2019 (B). Tras su paso por Nicaragua, donde se degradó a tormenta tropical, Eta llegó a Honduras. Usuarios compartieron al menos dos videos de ganado arrastrado por corrientes de agua (C y D) como si mostraran los efectos de la tormenta en estos países, aunque en ambos casos se registraron en otros países. Tampoco una foto de autos cubiertos por el agua correspondía a Honduras (E).

7. PERRO RESCATISTA

Más de 100 personas fallecieron en el sismo de magnitud 7 que sufrió Turquía el 30 de octubre. Aunque en los días posteriores se produjeron rescates sorprendentes, el perro que aparece en dos imágenes ampliamente compartidas en redes no fue el autor de uno de ellos.

8. MERKEL Y LOS CHEMTRAILS

Desde mediados de octubre circulan unas fotografías que hacen referencia a la teoría de los "chemtrails", según la cual las estelas de los aviones visibles en el cielo son el rastro de productos químicos esparcidos deliberadamente por razones secretas. Entre ellas aparece Angela Merkel, la canciller alemana. Pero las fotos en realidad muestran una variedad de elementos, desde imágenes que han sido manipuladas, a tanques de lastre que se usan en vuelos de prueba para simular el peso de los pasajeros.

