Bezzecchi se impone en Moto2, Lowes pierde el liderato del campeonato

Valencia (España) (AFP)

El italiano Marco Bezzecchi ganó este domingo el Gran Premio de Europa de Moto2 en Valencia, mientras el británico Sam Lowes, perdió el liderato del Mundial en beneficio del Enea Bastianini, tras una caída.

Es la segunda victoria de la temporada para Bezzecchi tras la de Estiria, lo que le permite conservar su cuarta plaza en el Mundial, acercándose al tercero, Luca Marini, que acabó sexto este domingo.

"Es muy emotivo para mí porque no había hecho un buen resultado en Aragón (en el anterior GP). Tuve un problema con la moto pero le hablaba diciéndole 'no me dejes tirado, por favor' y aguantó", subrayó el joven Bezzecchi, de 21 años.

La caída de Sam Lowes, cuando iba en segunda posición de la carrera, permite a Bastianini tomar la punta de la clasificación provisional del Mundial con seis puntos de ventaja sobre el británico, a falta de dos carreras para el final.

El estadounidense Joe Roberts se puso primero en la salida, pero se cayó pronto dejando a Bezzecchi escaparse hasta el final.

El español Jorge Martín llegó en segunda posición a la meta, mientras el australiano Remy Gardner fue tercero.

- Clasificación del Gran Premio de Europa de Moto2 en el circuito Ricardo Tormo de Valencia (4,005 km) este domingo:

1. Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) las 25 vueltas en 40:06.441 es decir 149,7 km/h de media)

2. Jorge Martín (ESP/Kalex) a 1.941

3. Remy Gardner (AUS/Kalex) a 3.553

4. Enea Bastianini (ITA/Kalex) a 4.494

5. Lorenzo Baldassarri (ITA/Kalex) a 4.648

...

- Clasificación del Mundial de Moto2 tras 13 mangas de 15:

1. Enea Bastianini (ITA/Kalex) 184

2. Sam Lowes (GBR/Kalex) 178 pts

3. Luca Marini (ITA/Kalex) 165

4. Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) 155

5. Jorge Martín (ESP/Kalex) 125

...

