Un Masters de Augusta otoñal, sin público y más abierto que nunca

Augusta (Estados Unidos) (AFP)

Aplazado desde abril por el coronavirus, el Masters de Augusta arranca el jueves con un insólito paisaje otoñal y sin el fervor de los aficionados, pero con grandes aspirantes a la chaqueta verde, entre ellos Jon Rahm, Dustin Johnson y el defensor del título, Tiger Woods.

A pesar del clima frío y el relativo silencio que impera en el Augusta National Golf Club, la 84º edición del emblemático Masters promete ser un trepidante cierre de la temporada de Grand Slams con numerosas y apasionantes tramas por responder.

¿Alzará el español Rahm su primer 'Major' en el mismo escenario que su ídolo Seve Ballesteros hace justo 40 años? ¿Podrá mantener Dustin Johnson el número uno mundial tras su reciente contagio de coronavirus? ¿Repetirá Tiger el inolvidable triunfo del año pasado, igualando las seis chaquetas verdes de Jack Nicklaus y batiendo el récord de títulos PGA con 83?

Las respuestas comenzarán a llegar en la primera ronda del jueves pero en las prácticas de esta semana todos los candidatos se han mostrado muy seguros de sus posibilidades.

"No puedo mentir (...) Me siento muy confiado", dijo Rahm a la prensa el martes, el día de su 26º cumpleaños que celebró con un mágico hoyo en uno en el que la pelota cruzó el lago, rebotó varias veces en el agua y giró sobre el green hasta la bandera.

Fue el segundo hoyo en uno que consiguió en la semana Rahm, que reflejan el dulce momento de forma en el llega el número dos del circuito PGA a la cita de Augusta.

Al líder del ranking, el estadounidense Dustin Johnson, el coronavirus le interrumpió su extraordinaria temporada 2020, en la que se hizo con los honores de Jugador del Año de la PGA al ganar tres títulos después de que el circuito se reiniciara en junio y terminar en segundo lugar del Campeonato de la PGA en agosto.

Tras perderse dos eventos por la cuarentena, Johnson se mostró en buena forma la semana pasada en su regreso a la competición consiguiendo el segundo lugar en el Houston Open, donde el mexicano Carlos Ortiz estrenó su palmarés.

- Tiger sueña con los récords -

A sus 44 años, Tiger Woods ha protagonizado una temporada para el olvido pero su experiencia, talento e inigualable conocimiento del campo impiden descartar otro triunfo memorable como el que logró en 2019, con el que culminó su retorno a la élite tras su cirugía de espalda.

"¿Espero competir? Sí, lo espero", recalcó Woods el martes. "Se puede hacer. Tener un buen conocimiento de cómo hacer los golpes aquí, ayuda".

"Se hace un poco más difícil a medida que he envejecido y no golpeo tan lejos", reconoció el californiano, quien no pudo superar el corte en el Abierto de Estados Unidos de septiembre y no contará esta vez con el apoyo de sus entusiastas seguidores.

El también estadounidense Bryson DeChambeau, en cambio, ha sido una de las sensaciones de la temporada por su extraordinaria potencia de golpeo producto del trabajo físico con el que transformó su cuerpo durante el parón.

"Estoy golpeando más lejos que en el Abierto de Estados Unidos (donde se proclamó campeón) y probando un driver esta semana que puede ayudarme a golpear todavía más lejos", advirtió el musculoso DeChambeau, quien se puede ver beneficiado por los espacios en el campo que dejarán libres los aficionados.

"Esta es una oportunidad única", afirmó. "Voy a ser capaz de golpear en ciertas líneas donde estarían los espectadores y siento que me da un poco de ventaja".

La lista de candidatos este año incluye también al norirlandés Rory McIlroy, quien persigue el último 'Major' que falta en su vitrina, y a los estadounidenses Justin Thomas, Brooks Koepka y Collin Morikawa.

- La mística de Augusta -

"Será diferente, pero vamos a competir en el Masters y no importa dónde, cuándo, cómo, quién está mirando, no importa", dijo el veterano Phil Mickelson, ganador en tres ocasiones en Augusta, para recalcar que la mística del torneo estará presente pese a las circunstancias.

"Todavía me sorprende cada vez que vengo", coincidió Rahm. "Siempre tengo la misma sensación que la primera vez cuando bajo por Magnolia Lane (...) Todos los días de esta semana tendré esas mariposas en el estómago porque es un lugar tan icónico para los golfistas".

Su compatriota Sergio García, ganador en Augusta en 2017, y el chileno Joaquín Niemann no podrán participar en este atípico Masters tras dar positivo por coronavirus en los últimos días.

