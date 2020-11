Ancer sobre última ronda de Masters: "Necesito algo especial" para vencer a Johnson

Anuncios Lee mas

Augusta (Estados Unidos) (AFP)

El golfista mexicano Abraham Ancer, situado en la segunda posición del Masters de Augusta, reconoció el sábado que necesitará una actuación "muy especial" en la última ronda para arrebatarle el triunfo al estadounidense Dustin Johnson.

Al término de la tercera ronda del sábado, Johnson lidera la clasificación con 200 golpes (-16), a cuatro de distancia de un grupo conformado por Ancer, el surcoreano Im Sung-jae - ambos debutantes - y el australiano Cameron Smith.

Johnson se encuentra "en un lugar donde ya ha estado varias veces y es el número uno del mundo. Está justo donde quiere estar", señaló Ancer.

"Si DJ (Johnson) juega muy sólido como hoy, va a ser casi imposible atraparlo", reconoció. "La tarea es sencilla. Sabemos qué hay que hacer pero no va a ser fácil. Se necesita algo muy especial".

Ancer, de 29 años, se felicitó por la buena adaptación que ha tenido al Augusta National en su primera participación en este emblemático torneo de Grand Slam.

En las dos primeras rondas firmó 68 y 67 golpes (4 y 5 bajo par) y en la tercera, que arrancó en el grupo en primera posición, terminó con 69 (-3).

Tanto Ancer como Cameron Smith (67-68-69) tienen la oportunidad el domingo de ser los primeros en concluir un Masters con cuatro puntuaciones inferiores a 70 golpes.

"No sé por qué (me siento tan cómodo). Me gusta este lugar, obviamente, es fantástico. Las vistas, las calles, me siento muy bien", explicó. "A pesar de que los dos primeros días no golpeé tan bien como probablemente quería, pero lo logré".

"Siento que mis fallos acaban en buenos lugares y este es un campo en el que definitivamente quieres que pase eso (...) Tienes que ser extremadamente paciente", dijo el mexicano, que ha ido mejorando sus sensaciones conforme avanzaban las jornadas.

"Hoy fue un día muy sólido. Creo que golpeé a la pelota mejor que los dos primeros días. Hubo un par de putts en el (hoyo) 11, 12, 13 que pensé que lo conseguía pero no salió", señaló el número 21 del mundo.

"Estoy muy cómodo aquí, así que seguiré haciendo lo mismo y espero que todos entren mañana", confió Ancer, en busca de inaugurar su palmarés en el circuito PGA y conquistar el primer Grand Slam para su país.

