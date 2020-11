"Me parece un sueño", dice Johnson al recibir la chaqueta verde de Tiger Woods

Anuncios Lee mas

Augusta (Estados Unidos) (AFP)

Emocionado hasta las lágrimas, el golfista estadounidense Dustin Johnson recibió el domingo de manos de Tiger Woods la chaqueta verde de ganador del Masters de Augusta, el trofeo con el que dijo haber soñado desde pequeño.

"Honestamente, todavía me sigue pareciendo un sueño. Cuando era un niño soñaba con ganar el Masters y que Tiger me ponga la chaqueta verde, me parece un sueño (...) No podría estar más emocionado", dijo el número uno mundial.

Johnson, de 36 años, se crió a solo una hora en auto del Augusta National. "El Masters para mí es el torneo más grande, el que más quería ganar", subrayó junto a Tiger, ganador en cinco ocasiones del título.

El estadounidense, que sumó su segundo torneo de Grand Slam a su palmarés, llegó a la última ronda del domingo con una cómoda ventaja de cuatro golpes sobre sus perseguidores.

Sin embargo, un mal inicio de jornada le hizo estar a solo dos golpes del australiano Cameron Smith y resucitar los fantasmas de sus cuatro derrotas en la última ronda de torneos de Grand Slam.

Johnson no permitió que le ocurriera otra vez y terminó brillantemente la ronda registrando un total de 268 golpes en todo el Masters, 20 bajo par, la mejor puntuación de la historia del torneo.

"Estuve nervioso todo el día. Podía sentirlo", reconoció. "Estoy muy orgulloso de la forma en que me manejé en el campo (...) Fue un día difícil, siempre es difícil en un 'Major', no importa lo bien que juegues, es igual de difícil".

Johnson dijo que batir el récord de puntuación del Masters "es un gran honor".

"Las condiciones del campo ayudaron pero igualmente hoy muy difícil por el viento", afirmó. "Estoy tan emocionado que no puedo ni hablar".

