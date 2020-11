Resultados de la vacuna de Moderna son "increíblemente impresionantes", dice doctor Fauci a la AFP

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

El inmunólogo Anthony Fauci, una de las figuras más respetadas en este campo en Estados Unidos, calificó este lunes de "increíblemente impresionantes" los primeros resultados de la vacuna del laboratorio estadounidense Moderna contra el covid-19.

"Tengo que admitir que estaría satisfecho con una tasa de efectividad del 70% o como máximo del 75%", dijo Fauci a la AFP. "El hecho de que tengamos un 94,5%" de efectividad en una vacuna "es increíblemente impresionante", continuó. "Es un resultado realmente espectacular, y creo que nadie había anticipado que sería tan bueno".

El científico es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que empezó a codesarrollar la vacuna en enero, poco después de que las autoridades chinas comunicaran la secuencia genética del nuevo coronavirus.

La vacuna se basa en una tecnología reciente que consiste en insertar instrucciones genéticas en el organismo para que las células fabriquen un antígeno del coronavirus y desaten una respuesta del sistema inmunitario.

"Mucha gente tenía dudas" con ese método, "que aún no había sido probado", recordó Fauci. "Algunos de nosotros recibieron incluso críticas por eso".

El resultado de la vacuna de Moderna significa que el riesgo de contraer el covid-19 se reduce en un 94,5% entre el grupo vacunado en el gran ensayo clínico que llevan a cabo con 30.000 personas en Estados Unidos.

Según un análisis preliminar de los primeros casos, 90 participantes en el grupo placebo se contagiaron por 5 en el grupo de vacunados.

- Ningún caso grave entre los vacunados -

"Tuvimos once casos graves, ninguno en el grupo vacunado y once en el grupo placebo. Así que eso resuelve la cuestión de si (la vacuna) se usa para prevenir formas graves de la enfermedad. Sin duda alguna, es el caso", dijo Fauci.

Aún no está claro cuánto dura el efecto de la vacuna y solo el tiempo lo dirá. Fauci dice estar "seguro" de que esta duración será significativa, pero "no sabemos si será un año, dos años, tres años, cinco años, no lo sabemos".

Sin embargo, si el nivel de eficacia fuera el mismo en la población general que en el ensayo clínico, sería una de las vacunas más eficaces disponibles, comparable a la del sarampión, con una eficacia del 97% en dos dosis, y mucho mejor que la de la gripe (19 a 60% en los últimos años), según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

La alianza entre el laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech ya anunció la semana pasada una vacuna con una efectividad del 90% contra el covid-19, con la misma tecnología.

"Los datos hablan por sí solos", dijo Fauci. "Creo que cuando se tienen dos vacunas como éstas, que demostraron una efectividad de más del 90%", la tecnología "ya no tiene nada más que demostrar".

El inmunólogo recordó, sin embargo, que "aún queda un largo camino por recorrer" para vacunar a la población y se mostró preocupado por el número de personas que se oponen a las vacunas en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia.

"El sentimiento antivacuna es importante en este país", dijo. "Hay que poder superarlo y convencer a la población de vacunarse, porque una vacuna altamente efectiva es inútil si nadie se vacuna".

