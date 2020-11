Senado chileno rechaza proyecto de escaños indígenas para redactar nueva Constitución

Anuncios Lee mas

Santiago (AFP)

El Senado de Chile rechazó este jueves, por falta de quorum, un proyecto de reforma constitucional para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en la Convención Constitucional que redactará la nueva Constitución.

La iniciativa, que asegura 24 escaños para los pueblos indígenas, en su mayoría de la etnia mapuche, y uno para la población afrodescendiente, obtuvo 24 votos a favor y 15 en contra, pero requería de 26 sufragios favorables para alcanzar el quorum necesario de 3/5.

La normativa, aprobada ya en la Cámara de Diputados, será sometida ahora a una "Comisión Mixta", integrada por senadores y diputados, que deberán llegar a un acuerdo. Las principales divergencias están sobre la cantidad de escaños reservados y si éstos son adicionales o no a los 155 miembros que tendrá la convención.

La oposición propone 25 escaños reservados adicionales a los 155 miembros, mientras que la coalición de gobierno del presidente Sebastián Piñera propone en cambio 15 escaños dentro de los 155 participantes de la convención que redactará la Nueva Constitución, tal como se aprobó en el plebiscito realizado el pasado 25 de octubre.

"Si no llegamos a acuerdo, se va a escribir una nueva Constitución sin los pueblos indígenas", advirtió el martes la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

La iniciativa para establecer escaños reservados fue acordada por las fuerzas políticas el mismo día en que se acordó la realización de un plebiscito para decidir el cambio o no de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) como una forma de desactivar la grave crisis social que se inició tras las protestas del 18 de octubre de 2019.

Pero en el acuerdo no se explicitó la fórmula en la que se concederían los escaños.

"El proyecto de escaños reservados para pueblos indígenas no reúne 3/5, pero su tramitación no ha terminado. Es claro quienes son los que causaron abismo entre la República y los pueblos. Pero lograremos el reconocimiento que merecemos, no importa cuánto demore y qué obstáculos existan", dijo el abogado mapuche Salvador Millaleo.

La Comisión mixta debe resolver las diferencias que existen sobre esta normativa.

La oposición sostiene que solo los 25 escaños entregan una representación efectiva de los 10 pueblos originarios chilenos, que representan a cerca del 12% de la población total, entre los cuales tienen una mayor preponderancia los indígenas mapuches.

La propuesta contempla separar el padrón electoral, para incluir a todos los ciudadanos que se sientan perteneciente a alguno de los pueblos originarios.

Para los parlamentarios del oficialismo, en cambio, sumarlos a los 155 cupos de la Convención significa pasar por encima del acuerdo alcanzado para llamar a plebiscito.

