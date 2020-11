El grupo surcoreano BTS lanza nuevo álbum y mueve a millones de admiradores

Los miembros de la banda BTS –de izquierda a derecha, V, Jin, Jung Kook, RM, Jimin y J-Hope– posan para una sesión de fotos durante una conferencia de prensa sobre su álbum 'BE (Deluxe Edition)' en Seúl el 20 de noviembre de 2020

Seúl (AFP)

La banda de K-pop BTS lanzó un nuevo álbum este viernes y el video de su primera canción registraba en pocas horas millones de visualizaciones en YouTube, unos meses después del éxito histórico y mundial de "Dynamite", una canción en inglés.

En agosto, el grupo había logrado la hazaña de convertirse en la primera banda 100% surcoreana en encabezar las listas de ventas de álbumes de Billboard en Estados Unidos con "Dynamite".

BTS (abreviatura de Bangtan Sonyeondan, que significa "Boy Scouts a prueba de balas") genera miles de millones de dólares en ingresos para la economía de Corea del Sur y en octubre salieron a bolsa con éxito en el país.

El lanzamiento mundial de su último álbum, "BE", tuvo lugar a las 14H00 en Corea del Sur (05h00 GMT). En apenas unas horas, el video de la primera canción, "Life Goes On" ("La vida continúa"), registraba ya unas 20 millones de visualizaciones.

Este quinto álbum en coreano de la banda, de ocho canciones entre ellas "Dynamite", se presenta como "el más 'BTSesco' hasta la fecha", dijo la discográfica de BTS, Big Hit Entertainment, en un comunicado.

"BTS tuvo un ascenso meteórico este año, una hazaña asombrosa considerando la forma en que continúan atrayendo nuevos fans a lo largo de los años", dijo Jenna Gibson, una investigadora de la universidad de Chicago.

"Life Goes On" quiere mandar un "mensaje de curación" frente a la nueva pandemia de coronavirus, dijo Big Hit.

Desde su debut en 2013, BTS es una una banda líder en la escena musical internacional, y el año pasado sus conciertos en Los Ángeles, París y Londres agotaron las entradas.

Sus letras suelen tener un compromiso social, con temas como la competencia en la sociedad y los males del consumismo, y se comunican con sus fans, tanto en el país como en el extranjero, a través de las redes sociales.

© 2020 AFP