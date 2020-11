"Hay pocas posibilidades" de ir a la Eurocopa, afirma Juan Bernat a la AFP

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Actualmente convaleciente de una grave lesión de rodilla, el lateral izquierdo del París SG Juan Bernat admite que "hay pocas posibilidades" de que forme parte de los convocados por Luis Enrique para jugar con España la próxima Eurocopa, en una entrevista con la AFP.

Pregunta: A mediados de septiembre se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. ¿Cómo va su recuperación?

Respuesta: "Hace dos meses que me operaron y ahora ya estoy empezando a hacer cosas en el gimnasio; ejercicios de fuerza, la flexión también estoy mejorando bastante y la extensión que son cosas muy importantes para recuperar bien y lo antes posible. Calculo que a finales de febrero o comienzos de marzo igual ya estoy de vuelta, pero tampoco tengo ninguna prisa, lo importante es recuperarme lo mejor posible".

P: No ha sido habitual su presencia en las últimas convocatorias con España, pero lesionado será difícil que pueda entrar en los planes de Luis Enrique para ir a la Eurocopa...

R: "La verdad es que creo que hay pocas posibilidades. Queda medio año y estando lesionado no voy a poder ir a ninguna convocatoria en caso de que así lo decidiera el seleccionador, pero hay gran competencia, hay mucho nivel en la selección y no es fácil estar ahí. Al final voy a competir dos o tres meses como mucho y el equipo estará ya casi hecho; será difícil estar en la Eurocopa".

P: La lesión le llega además cuando acaba contrato al final de esta temporada. ¿Le gustaría seguir en el PSG?

R: "Sí, sí. Estamos hablando del contrato, está todo abierto y de momento no hay nada concretado. Pero bueno, creo que ya llegarán a buen puerto".

P: Salió muy joven del Valencia para ir la Bayern Múnich, en 2014 con 21 años. ¿Querría volver a la liga española?

R: "Yo siempre he dicho que aquí estoy muy contento y quiero estar muchos años aquí, pero también es verdad que me gustaría volver algún día, no sé cuándo, a la Liga, porque al final es el campeonato de mi país, porque estuve tres años en el Valencia, aunque sólo disfruté realmente en el último, cuando fui titular, por lo que me gustaría poder disfrutarlo un poco más".

P: En las últimas semanas se ha rumoreado que Sergio Ramos, que acaba contrato con el Real Madrid, podría jugar la próxima temporada en el PSG. ¿Qué opina?

R: "(Risas) Es un líder, un grandísimo jugador, lo ha demostrado en su historia, un jugador increíble, con mucha personalidad... pero no te puedo decir más porque no lo sé, son rumores, no sé lo que hay de cierto en ello".

P: Es su tercera temporada en París. ¿Podrá al fin el PSG lograr su gran objetivo, la Liga de Campeones?

R: "La 'Champions' siempre he dicho que es una competición muy difícil, necesitas una pizca de suerte para no tener lesiones en momentos cruciales, pero creo que el PSG tiene equipo para poder ganarla, aunque al final hay grandes equipos y muchos pueden ganarla".

P: ¿Cómo se lleva con Neymar, la gran estrella del PSG?

R: "Aunque tengo más relación con los españoles por el tema del idioma, con Neymar me llevo muy bien. Es muy simpático, muy alegre, se lleva bien con todos y es un fenómeno jugando al fútbol. Es un compañero 'top', muy bueno y muy buen tipo".

