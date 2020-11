Activista prodemocracia de Hong Kong Joshua Wong afirma que se declarará culpable en juicio

Anuncios Lee mas

Hong Kong (AFP)

El destacado activista prodemocracia de Hong Kong Joshua Wong indicó que se declarará culpable durante su juicio, el lunes, por su implicación en una manifestación ilícita.

Joshua Wong, de 24 años, será procesado junto con otros dos conocidos disidentes, Ivan Lam y Agnes Chow, por una manifestación celebrada frente al cuartel general de la policía de Hong Kong el verano pasado.

"Los tres decidimos declararnos culpables de todos los cargos de acusación", declaró Wong ante la prensa a su llegada al tribunal.

"No sería sorprendente que me enviaran detenido hoy mismo", declaró a los periodistas. "Continuaremos luchando por la libertad, y ahora no es momento de inclinarnos ante Pekín y rendirnos", añadió quien en el verano de 2014 se convirtió en el rostro visible del "Movimiento de los paraguas".

El juicio de los tres activistas prodemocracia se inicia en un contexto de creciente influencia de China en la excolonia británica, a través de una controvertida ley sobre la seguridad nacional que Pekín impuso en respuesta a la gran movilización popular de 2019.

