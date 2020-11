Cerca de 36.000 etiopíes llegaron a Sudán huyendo de la guerra (Comisión refugiados sudanesa)

El número de etiopíes que buscaron refugio en Sudán, huyendo de los combates en la región disidente del Tigré, ascendía el miércoles a 36.000, afirmó a la AFP el jefe de la Comisión de refugiados sudanesa.

Con nuestro corresponsal en Sudán, Eliott Brachet, y AFP.

La fila crece frente al despacho de Mourad Ibrahim que está registrando a los recién llegados. “Registramos entre 400 y 500 personas cada 12 horas. Y siguen llegando”, dice a RFI Ibrahim.

En el campamento de Hashaba, las familias se amontonan en unas casitas de concreto. Hay hombres durmiendo en el suelo. Según la ONU, la mitad de los refugiados son niños.

“Caminé durante 5 cinco días desde Mai-Kadra. Vi a personas siendo asesinadas a puñaladas. Tuve mucho miedo. Escapé enseguida. Ahora, estoy asustada por mi bebé porque no lo siento moverse en mi vientre. No tengo otra ropa que la que llevo puesta y no he encontrado agua suficiente para bañarme”, dice a RFI Aghaza, de 18 años, y con nueve meses de embarazo.

No hay descanso para estos miles de refugiados. Las autoridades sudanesas decidieron transferirlos hacia el campamento de Oum Rakouba, situado a 10 horas de camión más al sur. Pero allí los espera solo un terreno inmenso, bajo un sol implacable, donde las ONGs apenas empezaron a construir carpas y sanitarios.

El ejército de Etiopía acusa al jefe de la OMS de apoyar a Tigré

Por otra parte El ejército etíope acusó este jueves al director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, originario de Tigré, de buscar apoyo y armamento para esta región secesionista, lo que fue desmentido por el imputado.

Tedros "ha trabajado en países vecinos para condenar la guerra" que el gobierno federal etíope realiza contra las autoridades regionales de Tigré desde el 4 de noviembre, y "ha trabajado para obtener armas para ellos", dijo el jefe del estado mayor del ejército, general Berhanu Jula, en conferencia de prensa.

"No ha dejado piedra por remover" para ayudar al Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (TPLF), partido que dirige esa región disidente y que desafía a la autoridad del gobierno desde hace meses, añadió.

"Este tipo es él mismo un miembro de este equipo" del TPLF, acusó el general Berhanu. Tedros fue ministro de Salud entre 2005 y 2012 en el gobierno de Meles Zenawi, líder histórico del TPLF, en esa época un partido muy poderoso que controlaba el poder en Adís Abeba.

Asimismo, el portavoz de la célula de crisis del gobierno sobre Tigré, Redwan Hussein, también manifestó el "descontento" de Adís Abeba con Tedros.

"El gobierno es consciente de que está muy agitado, llamó a los líderes y (...) instituciones para solicitarles (...) que impongan al gobierno negociar", señaló, para añadir: "el gobierno espera que se dirija a él para preguntarle (...) qué puede hacer para ayudarlo".

"Algunos informes sugieren que tomo partido en esta situación. No es verdad y quiero afirmar que solo estoy en un bando, el de la paz", reaccionó Tedros mediante un tuit.

"Tengo el corazón roto a causa de mi patria, y pido a todas las partes que obren por la paz", añadió.

Tedros, de 55 años, científico especializado en inmunología y enfermedades infecciosas, es el primer africano en dirigir la OMS, desde 2017.

Tras haber sido ministro de Salud y antes de asumir en la OMS, fue ministro de Exteriores entre 2012 y 2016 en el gobierno de Hailemariam Desalegn, designado por Meles Zenawi, que lo sucedió tras su repentina muerte en 2012.

