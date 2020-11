Gobierno etíope ordena asalto final contra disidentes de la región de Tigré en Mekele

El primer ministro etíope Abiy Ahmed dio la orden este jueves al ejército federal de lanzar la ofensiva final contra la región disidente de Tigré, en el norte del país, tras cumplirse el ultimatum de 72 horas que el gobierno central dio al Frente de Liberación del Pueblo de Tigré. Todas las miradas se dirigen hacia la ciudad de Mekele.

"Estamos dispuestos a morir", respondieron los líderes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (FLPT) al ultimátum de Adis Abeba. Todas las miradas se dirigen este jueves 26 de noviembre hacia la ciudad de Mekele, incomunicada desde que inició el conflicto en octubre.

A pesar del llamado de la comunidad internacional a no atacar esta ciudad de 500.000 habitantes, que se ha vuelto el epicentro de la disidencia armada de Tigré, el primer ministro etíope Abiy Ahmed anunció que ha ordenado al ejército federal lanzar el asalto final contra el (FLPT).

Prometió hacer todo para que la ciudad no sufra daños, pero expertos creen que retomar el control de esta zona no será tarea fácil y rápida, dadas las capacidades militares de ambos bandos. "Hay una superioridad del ejército federal. No obstante, el ejército regional de Tigré ha lanzado ataques a regiones lindantes como en la frontera con Eritrea. Entonces no es un enemigo para subestimar", explica a RFI Omar Freixa, historiador africanista en la Universidad de Buenos Aires.

40.000 refugiados

El cerco empezó a cerrarse en torno a MeKele cuando adis abeba lanzó operaciones contra los separatistas en la región al principio de noviembre.

El 9 de noviembre se reportó una masacre de 600 personas y los combates han forzado a 40.000 etíopes a refugiarse en la vecina Sudán. Se esperan ahora muchos más.

