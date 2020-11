Nigeria, El grupo yihadista Boko Haram asesina más de 100 trabajadores agrícolas

Miembros de la organización terrorista Boko Haram atacaron el sábado la aldea de Koshobe, ubicada en el noroeste del país. El saldo provisional es de más de 100 muertos y decenas de heridos, hombres y mujeres. El ataque se produjo el primer día de las elecciones locales, las primeras en once años.

Al menos 110 civiles fueron asesinados este sábado en un ataque armado atribuido al grupo yihadista Boko Haram. Las víctimas son hombres y mujeres que trabajaban en una zona de arrozales perteneciente a la aldea de Koshobe, localizada en el noroeste de Nigeria. Se trata en su mayoría de obreros agrícolas originarios del estado de Sokoto, distante a unos mil kilómetros al oeste que se habían desplazado en busca de trabajo.

Las autoridades locales reportaron en un primer tiempo la muerte de 43 civiles, pero el domingo de mañana el balance público había subido a "al menos to agricultores muertos". El coordinador humanitario de la ONU en Nigeria, Edward Kallon, reportó más tarde la cifra de "al menos 110 civiles muertos". El gobernador del estado de Borno, donde se ubica la aldea de escenario de la masacre advirtió que el balance podría aumentar. La búsqueda de más víctimas continuaba este domingo.

Oficiales de la milicia de autodefensa progubernamental afirmaron que los terroristas amordazaron y degollaron a los trabajadores que laboraban en medio de los arrozales. 43 de las víctimas fueron enterradas hoy.

El grupo yihadista Boko Haram nació en 2009 y desde entonces realiza cruentos ataques en esa región del estado de Borno.. En octubre pasado miembros de Boko Haram degollaron a 22 agricultores que laboraban en campos cerca de Maiduguri, capital del estado. Según analistas, el grupo terrorista acusa a la población de espiar y proporcionar informaciones a los militares y milicias que luchan contra los yihadistas en esa zona.

El ataque del sábado coincidió con el primer día de las elecciones de representantes y consejeros regionales de 27 circunscripciones del estado de Borno. Los comicios habían sido pospuestos en diversas ocasiones desde 2008 en razón de los ataques del grupo terrorista y su fracción rival, el grupo Estado Islámico en África del Oeste (Isawap).

Esta guerra que no quiere decir su nombre ha provocado la muerte de unas 36,000 personas desde 2009, así como el desplazamiento de más de dos millones de personas que no han podido volver a sus hogares. Las autoridades aseguran que no disponen de recursos para ayudarlos económicamente por lo que piden a la población regrese a sus tierras. El resultado es y=una crisis humanitaria que crece día con día en razón de las malas cosechas, el temor de las poblaciones, las restricciones ligadas al coronavirus.

"Hemos registrado niveles de inseguridad alimentaria similares a los de 2016-2017, durante el pico de la crisis humanitaria", aseguró el coordinador de la ONU para Nigeria.

