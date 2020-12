Diez años después, en la cuna de la revolución tunecina la desilusión es palpable

La protesta como conmemoración. Han pasado diez años desde que comenzó la revolución en Túnez. La muerte por inmolación, en Sidi Bouzid (centro del país) de un vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, provocó un levantamiento sin precedentes que llevó a la caída de Ben Ali. Hoy, el gobierno mantiene un perfil bajo en su manera de marcar este 17 de diciembre, pero el día se ve tenso en vista de la poca mejora de la vida cotidiana de los tunecinos en el último decenio.

Con nuestro enviado especial a Sidi Bouzid, Michel Picard

La magnitud de la decepción es particularmente palpable en las regiones del interior del país. Sidi Bouzid encarna esta angustia, a diferencia de las zonas costeras más prósperas. Se prevén manifestaciones en varias ciudades para recordar a los dirigentes el lema de la época: "trabajo, pan, libertad y dignidad". Desde este aliento de esperanza, los precios, especialmente los de los alimentos básicos, se han duplicado mientras que los salarios se han estancado, despertando recuerdos nostálgicos que ahora son comunes.

No hay duda de que las modernas infraestructuras recientes existen en Sidi Bouzid: hay una nueva prefectura, nuevas canchas de fútbol, facultades, nuevas carreteras, pero los habitantes se sienten claramente olvidados, sobre todo económicamente. El desempleo aumenta mientras la región es el granero de frutas y verduras del país. El problema es que las plantas de elaboración, por ejemplo, están situadas en otras regiones. No hay grandes empresas que empleen una mano de obra, los diplomas se acumulan sin perspectiva. Por lo tanto, los 10 años de la revolución no son claramente un evento para los habitantes, y muchos de ellos piensan que "Mohammed Bouazizi murió por nada”, que “la capital nos robó nuestra revolución".

En Sidi Bouzid, los primeros revolucionarios exigen que se mantenga este día como el día de la revolución en lugar del 14 de enero de 2011, que vio huir al presidente depuesto. Un argumento que el año pasado en esta ciudad central, el jefe de Estado Kaïs Saïed, retomó. Es difícil saber si el presidente volverá allí, pero hoy en día es uno de los pocos políticos de alto rango que puede permitirse una visita sin arriesgarse a que los habitantes le tiren piedras.

Un país al borde de la explosión social

En el lugar, el entusiasmo de los primeros años llevó a una profunda desilusión. El festival internacional de la revolución del 17 de diciembre no suscita demasiado interés. Frente a una economía lenta a media asta, una tasa de desempleo del 16% y una pérdida de confianza en la clase política, el país parece estar al borde de una explosión social, por lo que muchos indicadores están en rojo. Una serie de huelgas generales en Jendouba, Kairouan, Béja y los movimientos de protesta social en Gabès, Gafsa, Kasserine o Tataouine acaban de recordar a los dirigentes la urgencia de adoptar medidas económicas para mejorar la vida de los habitantes.

La joven democracia sigue su camino y la aparición de una nueva clase dirigente, un nuevo equilibrio del ejecutivo, siguen siendo la mayor esperanza popular, pero la desilusión y el desencanto son tangibles, las protestas existen. En otras palabras, la llama de la revolución no está muerta.

