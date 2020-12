República Centroafricana: se rompe la tregua navideña 2 días antes de las elecciones

Las fuerzas rebeldes presentes en dos tercios del territorio de República Centroafricana, lanzaron una nueva ofensiva armada en el este y el sur del país, rompiendo el alto el fuego unilateral decretado 24 horas antes, y que buscaba anular las elecciones presidenciales del domingo 27 de Diciembre próximo. La tregua había sido rechazada por el gobierno.

Este viernes a mediodía, la Coalición de patriotas por el Cambio (CPC), que reúne a seis de los principales grupos rebeldes publicó un nuevo comunicado en el cual rompe la tregua y reprocha a las autoridades haber rechazado su llamado a detener el proceso electoral, para abrir una mesa de negociación.

En el terreno, la tensión volvió a subir este viernes con nuevos enfrentamientos en Dekoa (este) y en Kaga Bandoro (sur) en la ruta que lleva a Bangui. Hombres de la misión de la ONU, La Minusca y de las fuerzas armadas centroafricanas dicen haber contrarrestado la ofensiva de los rebeldes pero la situación sigue incierta según Florence Morice nuestra enviada especial en la capital.

La CPC había decretado un “cese el fuego” unilateral de tres días con el fin de suspender las elecciones y exigir al presidente saliente Faustin Archange Touadera, gran favorito en los comicios, que se convoque una concertación nacional. Propuesta que aceptó la coalición de oposición que denunció fraudes masivos para que el presidente Touadera sea reelegido desde la primera vuelta.

Sin embargo el gobierno no reconoció este cese el fuego y lo calificó de cortina de humo. Jean-Eudes Teya, Secretario general del KNK, el partido oficialista del ex Presidente François Bozizé entrevistado por nuestra corresponsal en Bangi, Charlotte Cosset, estima que “un cese el fuego tiene valor solamente si la parte adversa acepta las condiciones que le piden. Por lo tanto no habrá tregua navideña”.

Entrevistado por RFI, el expresidente, Michel Djotodia, exlíder de la rebelión Seleka y cercano del presidente saliente Touadera (favorito en las elecciones del domingo), llamó a la calma y condenó la vuelta de la violencia en ciertas regiones del país y “que causaron la muerte de civiles con el objetivo de desestabilizar el país por intereses egoístas. Sin la paz no podemos desarrollarnos”. Agregó: “Invito a mis conciudadanos a entenderse y encontrar soluciones y sobretodo dejar que el proceso electoral llegue al final”.

Hace una semana, los principales grupos armados lanzaron una ofensiva armada, y los partidarios del presidente Touadera los acusaron de "golpe de Estado" instigado por el expresidente destituido Bozizé, que lo desmiente. El país está inmerso en una guerra civil desde hace ocho años y controlado por grupos armados en dos tercios de su territorio. Entre 2013 y 2014 más de una cuarta parte de los 4,9 millones de habitantes tuvieron que huir. 675.000 siguen refugiados en países vecinos. Pese a un notable descenso de los combates desde 2018, y un acuerdo de paz en 2019, los grupos armados siguen atacando esporádicamente a las fuerzas de seguridad y a los civiles.

Este 27 de diciembre alrededor de 1,8 millones de electores deben votar para elegir un presidente y los 140 diputados y es probable que la participación sea afectada por miedo a las represalias.

El domingo pasado 20 de diciembre, el G5 +, que reúne a Francia, Rusia, la Unión Europea, el Banco Mundial y la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre otros, advirtió que esas elecciones en las que la comunidad internacional invirtió 30 millones de euros debían desarrollarse en el respeto del plazo constitucional”.

