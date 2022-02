Las operaciones militares en el Sahel ‘han tenido un impacto limitado y casi negativo’

Francia confirmó este jueves que retirará a sus tropas de la operación Barkhane de Malí en un plazo de cuatro a seis meses. Los soldados estaban en este país del Sahel desde 2013 para ayudar al gobierno a luchar contra grupos armados y yihadistas. Las relaciones entre los dos países se enturbiaron después de los dos golpes militares y la entrada en el juego del grupo de seguridad privado ruso Wagner. Entrevista a José Luengo-Cabrera, analista de datos, especializado en África Occidental.

José Luengo-Cabrera monitorea la situación en esta región desde el 2012, año en el que estaba trabajando con las fuerzas de la ONU de mantenimiento de la paz en Malí. Entre 2018 y 2020 estuvo trabajando para el Crisis Group analizando el Sahel. Basado en las Islas Canarias, frente a las costas africanas, valora los datos del Sahel y África Occidental para hacer una radiografía del panorama que se vive en la actualidad.

RFI: Francia y los europeos retiran a sus tropas de Malí, ¿cuál es el balance que hace después de presencia militar francesa desde el 2013?

José Luengo-Cabrera: Creo que es difícil llegar a una conclusión firme porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Lo que está claro es que mirando varios indicadores que nos dan una imagen de cómo ha evolucionado la situación, lo que vemos es una tendencia al alza de la violencia armada, o por los menos del número de muertos tanto en Malí, Burkina Faso, Níger o Chad, que son los países epicentro de la violencia. Allí operan muchos grupos de afiliación yihadista pero también grupos que se llaman milicias comunales, que tienen una afiliación étnica, y han estado en todo tipo de enfrentamientos violentos que tienen que ver mucho con el acceso a los recursos naturales. No toda la violencia es yihadista. También hay un alza del desplazamiento de personas, sobre todo interno. En Burkina Faso, hay cifras récords con más de un millón y medio en poco tiempo, en tres años. En términos de gente con inseguridad alimentaria también hay un alza en estos países, especialmente en Níger. Lo que podemos concluir es que ha habido un deterioro de la situación.

RFI: Entonces, ¿las intervenciones militares no funcionan?

José Luengo-Cabrera: La evaluación de todas estas intervenciones militares; tanto la francesa, la europea con Takuba y la de paz de la ONU, han tenido un impacto limitado y casi negativo. La estrategia puramente militar para combatir movimientos de insurgencia no han tenido los efectos esperados. Insurgencias que no se basan a veces únicamente en objetivos políticos, sino en las quejas de la población hacia el comportamiento de las fuerzas armadas nacionales con los civiles porque ha habido muchos abusos, los ciudadanos están cada vez más en discordia con sus gobernantes. Estamos en una situación en la que hay mucho apoyo externo tanto financiero como militar, pero lo que vemos es que no hay una mejoría.

Se ha puesto mucho en cuestión la utilidad de estas operaciones porque no han integrado una dimensión, por la naturaleza de la crisis, más socioeconómica. Hay insurgencias que tienen bastante apoyo sobre todo en las zonas rurales donde mucha gente se ha visto desafectada por la gestión del Estado y los policías y soldados han cometido abusos. Y a esto se ha mezclado una cierta inestabilidad política con los golpes de Estado, las juntas militares en Burkina Faso y Malí; y la llegada de Wagner han hecho que fuerzas como Barkhane o Takuba decidan retirarse porque hay una discordia bastante grande. Sobre todo, con la junta de Malí que ha pedido extender el período de transición cinco años cuando las elecciones estaban previstas este mes de febrero. Esto ha causado muchas manifestaciones.

RFI: Emmanuel Macron acusa a la empresa rusa de mercenarios Wagner de proteger los intereses económicos de la Junta militar de Malí y de ayudarles a perpetuarse en el poder. ¿Qué hace exactamente Wagner en la zona?

José Luengo-Cabrera: Esa es una cuestión que nos estamos preguntando todos, hay un grado de opacidad en todo esto. Wagner ya estuvo en la República Centroafricana y por la información que ha salido, la evaluación no es buena porque supuestamente hubo abusos por parte de los elementos de Wagner. Y por lo tanto no se ve con mucho optimismo. Pero no hay que olvidar que ha sido una decisión de la junta de Malí, ellos tendrás sus propios cometidos políticos, o tal vez piensen que es una manera más práctica de afrontar los grupos yihadistas. Yo creo que la cuestión más importante es tener en cuenta que todo lo mal que se habla de Wagner en cuanto a los abusos o los derechos humanos, violencia contra civiles, hasta acusaciones de violación, todas esas cosas ya se han visto con las fuerzas armadas de los países del Sahel. Lo que está claro es que Francia ve incompatible que Barkhane esté operando en la zona con un grupo de mercenarios que no opera con las mismas normas que las fuerzas de Estado. Allí se crean ciertas discrepancias. Es bastante entendible que Francia retire Barkhane porque Malí decide tirar por Wagner.

RFI: ¿Cuáles son los vínculos entre la junta maliense y los grupos armados?

José Luengo-Cabrera: Ya antes del segundo golpe militar (24 de mayo de 2021), el gobierno maliense ya tenía una iniciativa de diálogo con grupos yihadistas y también con otras milicias locales, sin necesaria afiliación yihadista, simplemente bajo una estrategia que tiene más relevancia hoy en día. Antes la política era todo menos hablar con yihadistas o grupos armados que utilizan la violencia para sus fines políticos. La junta lo que está haciendo es continuar con una política que ya formaba parte del gobierno civil anterior. Se ha empezado un diálogo tanto en Malí como en Burkina Faso. Esto se debería haber iniciado antes y nos pone un poco en perspectiva inclusive los países del Sahel se han dado cuenta que la estrategia puramente militar no funciona y hay que darle preferencia al diálogo porque las otras maneras ya se han agotado.

RFI: De todas maneras, Francia se queda en la región, Macron ha hablado de Níger como base de las operaciones a partir de ahora…

José Luengo-Cabrera: Se habla de una reducción de dispositivos. Pero Níger siempre ha sido una base para Barkhane, especialmente en Agadez donde tienen una base de drones que usan para monitorear las superficies enormes del territorio de operación. Lo que vemos es una reducción y no una evacuación drástica de todos los efectivos. Ya se veía venir una disminución de esos efectivos desde hace un tiempo por las discordias crecientes entre Francia y los países del Sahel y con la entrada de Wagner ese tipo de cooperación se ha visto comprometida.

Evolución de la cifra de muertos registrados en Malí por la violencia de los grupos armados. © @J_LuengoCabrera

