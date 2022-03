‘España se ha puesto en una posición de debilidad y puede pasarle factura’

España/Marruecos/Sáhara Occidental

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió una carta al rey de Marruecos en la que apoya el plan marroquí para una autonomía del Sáhara Occidental. Hasta ahora, España defendía su neutralidad ante las reivindicaciones de esta ex colonia española. Madrid pone fin así, de momento, a una crisis diplomática desatada con Rabat después de que en abril pasado, España acogiera al líder independentista saharaui, el Frente Polisario, para ser tratado por Covid.

RFI entrevista a la especialista en el Sáhara, Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter, en Reino Unido.

RFI: ¿Por qué España ha dado este giro y por qué ahora?

Irene Fernández Molina: Tenemos hipótesis porque por el momento no tenemos prácticamente información, ni una justificación oficial detallada del gobierno. La pregunta de por qué ahora es muy importante porque es cierto que esta crisis bilateral con Marruecos viene desde hace al menos 15 meses, desde la declaración de Donald Trump de reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, y desde entonces Marruecos ha estado haciendo presión sobre España para que, o bien secundase la declaración de Trump, o bien hiciese alguna parecida a la que ahora ha hecho Sánchez. Una hipótesis lógica es vincular todo esto al contexto de la guerra de Ucrania. Sabemos que tanto la OTAN como la Unión Europea en algunas ocasiones han manifestado la conveniencia de no tener dos frentes abiertos al mismo tiempo e intentar solucionar o aliviar todo tipo de tensiones ahora un poco secundarias en la vecindad de las fronteras de la UE y de la OTAN. La crisis bilateral entre Marruecos y España era una de ellas. También las tensiones entre Turquía y Grecia en el Mediterráneo Oriental, que parecen que están esforzándose por mejorar la interlocución diplomática. Hubo una visita de la subsecretaria de Estado estadounidense una semana antes de la carta de Sánchez a Madrid, Rabat y Argel y seguramente, al menos uno de los temas que planteó fue el de “somos todos aliados, a ver cómo solucionamos los problemas entre vosotros para centrarnos en lo que ahora es importante”. Esta es una hipótesis.

Esto se une al contexto permanente, pero agravado un poco unos días antes de la carta de Sánchez, de presión en las fronteras de Ceuta y Melilla. Hubo un nuevo salto de la valla bastante numeroso. Quizás también haya habido algún papel de presión o intermediación de los socios de la UE, especialmente Francia que siempre ha mantenido una relación muy estrecha con Marruecos y ha sido bastante pro marroquí en relación con el conflicto del Sáhara Occidental.

RFI: Entonces, ¿el tema de la migración sería más que nada una justificación de cara a la galería? ¿Marruecos es fiable?

Irene Fernández Molina: Es difícil. Primero de todo es que no hemos visto un documento oficial marroquí equivalente a la carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI. Por cierto, la carta que se ha filtrado (que se envió cuatro días antes de que Marruecos hiciera pública la posición de España) parece que es una traducción porque está llena de errores gramaticales. Entonces no sabemos a qué se ha comprometido Marruecos o si se ha comprometido a algo. Esto debería esclarecerse. Es difícil pensar que vaya a haber una garantía de que las fuerzas de seguridad marroquíes van a hacer un trabajo infalible, efectivo y no sujeto a consideraciones políticas en el control de las fronteras. En primer lugar, porque el control de las fronteras no es algo que se pueda garantizar al 100%. No sólo estamos hablando de las fronteras terrestres en Ceuta y Melilla, sino también de una costa mediterránea y atlántica bastante amplia. Y depende de muchas cosas, del tiempo o de si es festivo.

Siempre hay un margen de error, por decirlo así. Luego hay un tema importante y es que, a pesar de las sospechas, Marruecos nunca ha reconocido que esto de abrir o cerrar el grifo del control de fronteras sea una decisión política. Ante una práctica que oficialmente no se reconoce que existe, no puede haber un compromiso de dejar de usarla, sería un contrasentido. La única vez que hizo algo parecido a reconocerlo fue el año pasado en la crisis de Ceuta. No creo que se pueda ofrecer una garantía absoluta en ese sentido, ni desde el punto de vista práctico ni político.

RFI: En la carta, Pedro Sánchez habla de que esta normalización de relaciones con Marruecos garantiza la soberanía de los enclaves de Ceuta y Melilla y la integridad territorial de España…

Irene Fernández Molina: Lo reiteró en sus declaraciones del miércoles también. Eso requiere una explicación mucho más concreta, cuando decimos integridad territorial, ¿estamos hablando de que Marruecos vaya a renunciar a su reivindicación histórica sobre Ceuta y Melilla? Lo dudo mucho. ¿Estamos hablado de que se van a abstener de decisiones unilaterales sobre, por ejemplo, la delimitación de aguas territoriales con las Islas Canarias? Podría ser, pero no lo sabemos.

RFI: ¿Se puede hablar de una nueva relación entre Marruecos y España?

Irene Fernández Molina: Lo que parece una concesión, aunque sea una concesión en diferido, a prácticas coercitivas, al borde del chantaje, en el control de fronteras y control migratorio, desde el punto de vista de la disuasión no es seguramente la estrategia más aconsejable. Cuando se hacen concesiones ante prácticas coercitivas se está dando el mensaje de que funcionan y alentando a que se vuelvan a utilizar en el futuro. No creo que las relaciones entre España y Marruecos vaya a evolucionar hacia una amistad. España se ha puesto en una posición de debilidad y esto puede pasarle factura.

RFI: ¿Qué consecuencias tiene este cambio de posición con respecto al Sáhara Occidental para la relación comercial en el sector del gas entre Argelia, que apoya al Frente Polisario, y España?

Irene Fernández Molina: No estoy segura de que a corto plazo vaya a ver un gran cambio porque las relaciones de aprovisionamiento de gas benefician a las dos partes y las dos partes son interdependientes. La economía de los argelinos depende en gran medida de las exportaciones de gas y el principal gasoducto que tienen para transportarlo a Europa es el que va a España directamente ya que han cerrado el que pasa por Marruecos. En el corto plazo dudo que se vaya a cerrar el grifo del gas. Otra cosa sería que a medio y largo plazo o cuandolas condiciones técnicas y de infraestructura lo permitan se aumente el transporte de gas a Italia que tiene otro gasoducto que por su situación geográfica es también bastante conveniente para transportar gas de Argelia al centro de Europa. Italia como otros países del centro de Europa como Alemania están haciendo ahora obvios esfuerzos por ver cómo reducen la dependencia al gas ruso y está claro que ahí hay un interés y una competencia porque la producción y el suministro de gas son un bien limitado. Si se prolonga la crisis con Argelia, España puede salir perjudicada.

RFI: ¿De qué manera va a influir la nueva posición de España en el conflicto en el Sáhara Occidental?

Irene Fernández Molina: El plan marroquí de autonomía para el Sáhara no es malo en sí, el problema es que excluye la autodeterminación como tal. España, aunque tiene cierto peso, al final no es el actor más importante. Con esta decisión lo que hace es contribuir a aumentar la confusión y el ruido. No creo que esto vaya a transformar el conflicto, no creo desde luego que lo haga en un sentido positivo, que sea un incentivo para que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones con más energía y compromiso. Son diminutas aportaciones a aumentar la confusión del marco legal, del propio proceso de Naciones Unidas; y al final redundar en el mantenimiento del status quo.

El Sáhara occidental y sus vecinos. RFI

