El exprefecto ruandés Laurent Bucyibaruta condenado en París por complicidad de genocidio

28 años después de la exterminación de los tutsis en Ruanda, el exprefecto de provincia Laurent Bucyibaruta fue sentenciado este martes a 20 años de cárcel por un tribunal de París, por ser cómplice del genocidio.

Por la enviada especial de RFI en el Palacio de Justicia de París, Amélie Tulet.

Laurent Bucyibaruta, de 78 años, comparecía libre en su juicio, que inició en mayo. Salió de la sala de audiencia escoltado por policías franceses, apoyándose en su bastón.

El ex alto funcionario fue declarado culpable este martes 12 de julio de "complicidad de genocidio" y "complicidad de crímenes de lesa humanidad". Los cargos corresponden a asesinatos de tutsis cometidos en Ruanda en la Escuela Técnica de Murambi, en la parroquia de Cyanika, en la parroquia de Kaduha, en la escuela Marie-Merci.

La fiscalía había solicitado el viernes la cadena perpetua. Sin embargo, Bucyibaruta fue absuelto como autor de los cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, en particular por los actos cometidos en la prisión de Gikongoro, provincia donde fue prefecto, y en la iglesia de Kibeho, donde se cree fallecieron decenas de miles de personas.

La región de Gikongoro, ubicada al sur de Ruanda fue una de las más golpeadas por la persecución de la etnia tutsi, y fue allí según la ONU donde se asesinaron al menos 800.000 personas.

"¿Me faltó coraje?"

Para Alain Gauthier, presidente del Colectivo de Partes Civiles de Ruanda, su absolución por los asesinatos de la prisión de Gikongoro y de la parroquia de Kibeho es una verdadera decepción.

“La mayoría de las victimas fueron asesinadas alrededor de esa iglesia. Es violento que no lo hayan reconocido su culpable en esa masacre. Tenemos otros procesos en marcha contra otras figuras del genocidio”, dijo a RFI.

El acusado ruandés se dirigió a "los supervivientes del genocidio". "Me gustaría decirles que nunca se me ocurrió abandonarlos a los asesinos. ¿Me faltó coraje? El remordimiento me persigue desde hace más de 28 años", declaró Bucyibaruta.

