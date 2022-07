RD Congo: protestas mortales contra la misión de mantenimiento de paz de la ONU

República Democrática del Congo

La comunidad internacional y la clase política congoleña han condenado la violencia, tras dos días de manifestaciones contra las instalaciones de la misión de mantenimiento de paz de Naciones Unidas en RD Congo, la MONUSCO. Las protestas han dejado 19 muertos y han estallado incidentes a pesar de la tregua.

En las ciudades congoleñas de Goma y Butembo murieron el martes 26 de julio 12 manifestantes y tres miembros de la misión de la ONU -un miembro de las fuerzas de paz y dos policías de Naciones Unidas.

En la vecina provincia de Kivu del Sur, manifestantes se reunieron el miércoles frente a la sede de la MONUSCO, en Uvida. Cuatro se electrocutaron al caerles cables eléctricos. La fuerza de mantenimiento de paz de la ONU niega haber realizado disparos de advertencia y haber provocado este accidente.

En los en los últimos dos días, 19 personas han fallecido en el marco de fuertes protestas contra la ONU, a la que acusan de ser ineficaz en la lucha contra los grupos armados.

“Esto no es nuevo esto no es nuevo. El sentimiento anti MONUSCO ha sido incitado en estas provincias más alejadas del epicentro de la capital. Hay grupos que no quieren la presencia de Naciones Unidas y son los que están incitando a la gente. Esto es cíclico, ya lo vivimos en los años 2010, posteriormente en 2017, y estimamos en nuestras evaluaciones que tiene que ver con la agenda política en un año preelectoral”, explica a RFI el coronel Pedro Gómez, portavoz del ejército uruguayo, quien asumirá la jefatura de la misión uruguaya de la MONUSCO en octubre.

“La crítica dice que en estos años que está la misión no ha logrado erradicar a los grupos. Pero la tarea no es una tarea de un día, por culpa de la movilidad y por las características de cómo trabajan estos grupos armados”, detalla.

El Secretario General de la ONU Antonio Guterres pidió a las autoridades congoleñas que investigaran los ataques contra las fuerzas de paz, que podrían constituir crímenes de guerra, mientras que las autoridades congoleñas hicieron un llamado a la calma.

El presidente del Senado congoleño, Modeste Bahati Lukwebo, que ya había pedido a la Monusco abandonar el país, condenó “con la máxima energía cualquier acto de violencia perpetrado contra las instalaciones de la ONU".

