El Ministro de Salud de Camerún, amenazado tras prohibir los productos para blanquear la piel

El ministro de Salud Pública, Manaouda Malachie, prohibió el 10 de agosto la venta de productos para blanquear la piel comercializados por cinco empresas, entre ellas la del diputado de la oposición Nourane Fotsing. Desde entonces, el miembro del gobierno dijo en una entrevista con el canal de televisión Naja TV que había recibido amenazas.

Con nuestro corresponsal en Yaoundé, Joël Wadem

El Ministro de Salud había justificado la suspensión de la venta de productos blanqueadores de la piel comercializados por cinco empresas camerunesas por el hecho de que no sólo esta actividad no había recibido su aprobación, sino que además las soluciones vendidas contenían sustancias nocivas para la salud. Desde entonces, Manaouda Malachie dice que ha sido objeto de presiones diarias e incluso de amenazas: "No se puede imaginar la cantidad de llamadas telefónicas y amenazas que he recibido desde que salieron estos comunicados", dice.

"La gente viene a hacer dinero en un campo que no lo necesita. Como estamos en la sanidad pública, no está prohibido ganar dinero, pero tenemos que hacerlo pensando en la sanidad pública”, dijo.

Tras esta intervención del ministro de Salud en Naja TV, el director de gabinete de la diputada Nourane Fotsing, que comercia con este tipo de artículos, reaccionó: "Estos productos no son dañinos, son bebidas de belleza. Hoy tenemos 124 muestras de estos productos que están en los laboratorios cameruneses, en unos días los laboratorios cameruneses zanjarán", dijo.

A la espera de la reacción de las autoridades a las distintas solicitudes de autorización, el comercio de productos blanqueadores va viento en popa en Camerún. Las cinco empresas cuyas actividades han sido suspendidas son sólo una gota de agua.

