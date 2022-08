Elecciones generales reñidas en Angola

Angola

Catorce millones de angoleños eligen a sus diputados y al presidente de la República el miércoles 24 de agosto. Se presentan siete partidos políticos y una coalición. Pero la batalla por el poder será de nuevo entre el MPLA, y la Unita, que lucharon durante más de 25 años de guerra civil. El MPLA ha gobernado sin oposición desde la independencia del país, pero el juego parece más abierto en estas elecciones.

Por Gaëlle Laleix, enviada especial a Luanda

"¡La hora es ahora!”, grita Aldaberto Costa Junior, candidato de Unita, ante los miles de simpatizantes que acudieron a verlo en su último mitin, en el distrito de Cassenda.

Esta vez Unita está convencida de que el cambio político está al final del camino. El propio Adalberto Costa junior reconoce que "los planetas se han alineado" a su favor.

De 60 años, carismático y buen orador, ha llegado al frente de Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). Al desempolvar la imagen del antiguo grupo guerrillero, ha conseguido ganarse la simpatía de una parte importante de la juventud.

Adalberto Costa junior también ha unido a su candidatura a otros partidos de la oposición. Entre ellos: CASA-CE de Abel Chivukuvuku, que obtuvo el 10% de los votos en las elecciones de 2017.

El MPLA en declive

Por otro lado, Joao Lourenço, el presidente saliente, está en dificultades. El que fue designado por José Eduardo dos Santos como su sucesor, ha decepcionado. A lo largo de su campaña, destacó sus logros y, en particular, su historial económico: construcción de infraestructuras, apertura al mercado, búsqueda de inversores extranjeros... pero el desarrollo prometido no está ahí. Peor aún, el país lleva tiempo sufriendo los efectos de la crisis del petróleo de 2016 y de la crisis de Covid-19. En la actualidad, el 40% de la población sigue viviendo en la extrema pobreza.

Otra decepción es su lucha contra la corrupción. Joao Lourenço lo convirtió en el núcleo de su campaña en 2017. Para demostrar su determinación, protagonizó una auténtica cacería contra la familia de Eduardo dos Santos, su mentor. Pero la operación no tuvo las consecuencias judiciales esperadas y aisló al presidente de parte del aparato del MPLA, Movimiento Popular para la Liberación de Angola.

"Esta campaña electoral fue una de las más competitivas desde 1992", explica el politólogo Nelson Domingos. “Tanto es así que Joao Lourenço a veces se tropieza. En un discurso calificó a la sociedad civil de bandidos", continúa Nelson Domingos. “Luego llamó a Aldaberto Costa Junior gallo blanco porque es mestizo. Una declaración claramente racista. Cuando no hay creatividad, ni ideas, el debate político desaparece y es sustituido por la violencia, la manipulación y la falsa información”.

Desde 1992, el MPLA ha perdido alrededor del 10% de los votos en cada elección presidencial. En 2017 el partido no obtuvo la mayoría en Luanda, la capital.

Credibilidad

Otra dificultad para el MPLA es la credibilidad de estas elecciones, que ya ha sido muy cuestionada. "Esta vez, las trampas pagarán", advirtió Abel Chivukuvuku, presidente de CASA-CE, compañero de fórmula del candidato de Adalberto Costa Junior.

Durante su última reunión, el candidato de Unita anunció que ya había presentado varias quejas oficiales para denunciar el mal funcionamiento del proceso electoral. En concreto, 2,7 millones de personas fallecidas están registradas en la lista de votantes.

“Es un hecho", confirma Jorge Carlos Fonseca, ex presidente de Cabo Verde y jefe de la delegación de observadores de la CPLP, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. “El Ministro de Administración Territorial nos dio una explicación técnica. Cree que esto no es un peligro porque los muertos no votan. Además, cada partido tiene observadores en los colegios electorales”, afirma.

Sin embargo, este año la Comisión Electoral Nacional sólo ha autorizado a 2.000 observadores de la sociedad civil a supervisar los comicios, para 26.000 colegios electorales. Por ello, la oposición y las organizaciones de la sociedad civil han lanzado el movimiento "voto, sento" (voto, me quedo), pidiendo a cada votante que vele por el seguimiento de estas elecciones.

