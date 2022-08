Macron anuncia en Argelia una comisión de historiadores de ambos países sobre la memoria

Francia - Argelia

En el primer día de su visita oficial a Argelia, el presidente francés mantuvo amplias conversaciones con su par Abdelmajid Tebboune. Al final de estos intercambios, los dos mandatarios hicieron una declaración en el Palacio de El Mouradia y trataron de mostrar su voluntad de relanzar la asociación entre Francia y Argelia. Pero para Emmanuel Macron, esta visita ha permitido especialmente un avance en el campo de la memoria.

Emmanuel Macron y Abdelmadjid Tebboune no se separaron tras su apretón de manos, a la llegada del primero al aeropuerto de Argel-Houari-Boumédiène. Ambos pasaron revista a las tropas antes de los himnos nacionales. Los dos presidentes mantuvieron su primer intercambio en una sala del aeropuerto, rodeados de sus principales ministros.

A continuación, Emmanuel Macron se dirigió al Memorial de los Mártires, parte obligada de las visitas oficiales a Argelia, antes de reunirse con Abdelmadjid Tebboune en el palacio presidencial de El Mouradia, en las alturas de Argel. Los dos jefes de Estado tuvieron su primer encuentro cara a cara.

Para cerrar esta primera jornada de Emmanuel Macron en Argelia, se organizó una cena en su honor en el Palacio del Pueblo. A continuación se realizó una declaración conjunta, en la que Abdelmajid Tebboune se congratuló de los "resultados alentadores" que permiten "esbozar perspectivas prometedoras". Insistió en la determinación de ambos países de "avanzar" e "intensificar los esfuerzos para mejorar las relaciones". El Presidente argelino mencionó en particular una "intensificación de las visitas de alto nivel".

Emmanuel Macron, por su parte, anunció la creación de una comisión conjunta de historiadores argelinos y franceses para estudiar los archivos sobre la colonización y la guerra de Argelia. "Tenemos un pasado común, (...) complejo, doloroso", dijo el presidente reelegido el pasado mayo. Él y Abdelmajid Tebboune han "decidido juntos" la creación de esta comisión que se encargará de "examinar todo este periodo histórico", "desde el inicio de la colonización hasta la guerra de liberación, sin tabúes, con la voluntad (...) de acceder plenamente a nuestros archivos".

Emmanuel Macron quería oficializar y justificar un proceso conmemorativo que ha iniciado en Francia, en particular con el informe Stora (realizado por el historiador Benjamin Stora), pero al que aún no había conseguido implicar a las autoridades argelinas, recuerda nuestra enviada especial Valérie Gas. "El pasado, no lo elegimos, lo heredamos, es un bloque”, dijo el jefe de Estado. “Tenemos que verlo y reconocerlo, pero tenemos la responsabilidad de construir nuestro futuro, para nosotros y para nuestros jóvenes”, agregó.

El presidente francés había dicho que quería orientar su visita hacia el futuro y la juventud, pero una vez más se impuso la cuestión de la memoria y del pasado, fuentes de tensión entre Francia y Argelia. Esto había provocado una disputa entre Argel y París el pasado mes de octubre, cuando Emmanuel Macron había reprochado al sistema político-militar argelino que "explotara una renta de memoria" y había cuestionado la existencia de la nación argelina antes de la colonización.

Sobre otros temas, entre ellos el de la regulación de los visados según Emmanuel Macron, el presidente francés dijo que deseaba facilitar la movilidad de artistas, deportistas, empresarios, académicos o asociaciones. E insistió en una cooperación económica que creara puestos de trabajo para los jóvenes. "Varios elementos estarán en el centro de nuestro trabajo, en primer lugar la clarificación y simplificación de nuestro marco de movilidad, el avance de los trabajos sobre nuestra industria, nuestra investigación, los hidrocarburos y nuestros metales raros. Y para poder avanzar en los temas de innovación que nuestros jóvenes aspiran a explorar, en los que queremos ir más rápido y más fuerte. Yo veo al menos dos: la tecnología digital y la creación cinematográfica”.

Las cuestiones de seguridad africanas no han quedado de lado, subrayó Abdelmadjid Tebboune, para quien Libia, Mali, el Sahel y el Sáhara Occidental merecen que Argelia y Francia redoblen sus esfuerzos.

