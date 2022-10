Golpe de estado: la cuestión de la influencia rusa o francesa causa confusión en Uagadugú

Burkina Faso

¿Es el acercamiento de Burkina a Rusia la verdadera motivación del golpe? ¿Apoya Francia al teniente coronel Damiba? Estas dos cuestiones fueron el centro de las declaraciones de los militares golpistas que tomaron el poder el viernes 30 de septiembre. Declaraciones contradictorias que tuvieron una repercusión inmediata, sobre el terreno y en los círculos diplomáticos, en la situación que vive Burkina Faso desde hace tres días.

En una declaración leída el sábado 1 de octubre en la televisión nacional, los militares golpistas invocaron por primera vez la elección de un nuevo aliado para justificar su golpe y acusaron a Francia de ayudar al teniente coronel Damiba a restaurar el poder.

"El teniente coronel Paul-Henri Damiba se habría refugiado en la base francesa de Kamboisin, para planificar una contraofensiva. Esto obedece a nuestra firme voluntad de acudir a otros socios dispuestos a ayudarnos en nuestra lucha contra el terrorismo", explicó el subteniente Jean-Baptiste Kabré, leyendo una declaración del capitán Traoré, líder de los golpistas.

No se menciona a Rusia explícitamente, pero el mensaje parece claro. Desde el viernes, se han blandido banderas rusas en las concentraciones de apoyo a los golpistas, y en las redes sociales, las cuentas prorrusas han comentado los acontecimientos, con fuertes consignas antifrancesas.

“Francia no está interviniendo en los acontecimientos de los últimos días en Burkina Faso. Se trata de una crisis, una situación interna que evoluciona, pero es un tema en el que Francia no tiene por qué tomar partido, ni lo tomará”, dijo a RFI la canciller francesa Catherine Colonna.

El desmentido categórico de París, que afirma que no está implicado ni protege a Damiba, parece no servir de nada: la embajada de Francia en Uagadugú y el Instituto Francés de Bobo-Dioulasso han sido blanco de los manifestantes.

Unas horas más tarde, el capitán Ibrahim Traoré dio marcha atrás en France 24.

"Una contraofensiva, sí. Con el apoyo de Francia, no lo creo. Hay una base llamada Kamboinsin, donde hay una base francesa. Cuando exfiltramos a alguien a esta base, decimos la base militar francesa de Kamboinsin. Sé que Francia no puede interferir directamente en nuestros asuntos. Hoy tenemos otros socios que pueden apoyarnos, no necesariamente Rusia, los estadounidenses son nuestros socios ahora, también podemos tener a Rusia como socio, así que no se trata de Francia o de un problema de Rusia y Wagner", dijo Ibrahim Traoré.

¿Vacilaciones sinónimo de ligereza o estrategia deliberada para intentar movilizarse? En cualquier caso, estas declaraciones contradictorias se suman a la vaguedad general.

En un mensaje escrito publicado en la página de Facebook de la presidencia burkinesa, y autentificado por un colaborador del teniente coronel Damiba, que no se ha pronunciado públicamente desde el golpe del viernes, el ahora ex jefe de la transición niega estar refugiado en el campamento de Komboinsin.

"Esto no es más que una intoxicación para manipular la opinión", escribe Damiba, "pido al capitán Traoré y compañía que vuelvan a la razón para evitar una guerra fratricida que Burkina Faso no necesita".

“Lo que es muy preocupante es ver que un ejército regular con una agenda, la lucha contra el terrorismo, está creando espacios de confrontación. Así que hay una especie de polarización. El primer grupo, el de Damiba, es criticado por su proximidad a Francia y el otro grupo, que no nombra específicamente a Rusia, que pide cambiar de socios”, explica a RFI Thomas Ouedraogo, director Ejecutivo del Centro para la Gobernanza Democrática.

Un día confuso

La situación sigue siendo incierta en la capital tras una jornada confusa. Las actividades de la población de Uagadugú habían retomado su curso normal ayer por la mañana, hasta que alrededor de las 11:30, los movimientos de las tropas y los disparos cerca del gran mercado crearon el pánico, obligando a los comerciantes a cerrar sus tiendas y a los peatones a abandonar las calles.

La rotonda de las Naciones Unidas fue completamente atrincherada por los militares, así como las vías de acceso a la Radio y Televisión Nacional y a la Oficina del Primer ministro, mientras un helicóptero sobrevolaba la capital. También se escucharon disparos en el distrito de Ouaga 2000 durante el día.

La precaria calma se rompió a última hora de la tarde, cuando se produjeron nuevos disparos en el centro de la ciudad y decenas de jóvenes atacaron la embajada francesa, incendiando los puestos de guardia de la entrada e intentaron entrar por la fuerza en el departamento de visados. La tensión disminuyó ligeramente al caer la noche.

