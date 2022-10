Escándalo por una influencer marfileña que promociona un producto para blanquear bebés

Costa de Marfil

En Costa de Marfil, la publicación en TikTok de un video de una vendedora de artículos para blanquear la piel se hizo viral y desencadenó una ola de comentarios. La comerciante muestra un bebé de piel clara y alaba los méritos de sus productos, prohibidos por la ley.

Con François Hume-Ferkatadji, corresponsal de RFI en Abiyán

A pesar de su prohibición y de la multiplicación de las informaciones publicadas desde hace años sobre su peligrosidad, la despigmentación sigue siendo ampliamente practicada. Por ello, muchos internautas se han sentido ofendidos tras la publicación en TikTok de un video de una influencer que defiende el proceso para los bebés. Lo aplica en su recién nacido.

Diabetes, presión arterial alta, infecciones...

Sin embargo, prohibidos desde una ley de 2015, los productos para blanquear la piel se pueden encontrar muy fácilmente en Abiyán: "En todas partes, en cada esquina, en cada mercado, hay muchas mujeres que fabrican productos cosméticos", dice Mariam, una mujer que se aplica cremas aclaradoras desde hace unos diez años. En Costa de Marfil, es habitual ver a presentadoras de televisión o modelos con la piel despigmentada: "Para algunas, dicen que a los hombres les gustan las mujeres claras; otras, están acomplejadas. La gente imita lo que ve, hace lo que todo el mundo hace", añade.

El dermatólogo Blaise Goli enumera una larga lista de complicaciones que pueden derivarse de la despigmentación: "Diabetes, hipertensión, infecciones...". Este tipo de procedimiento también puede provocar acné, hongos o incluso manchas en la piel. Y lo que es más grave, se acusa a estos productos de provocar trastornos menstruales e insuficiencia renal.

‘Mira, mi hijo está todo clarito’

Y a pesar de estos riesgos, el dermatólogo atiende regularmente en su consulta a mujeres que quieren aclarar su cutis. "No paso una semana sin que alguien venga a decirme: 'Quiero aclarar mi piel'", dice.

Y hay muchas razones para ello, dice el profesional. Algunas personas religiosas dicen que quieren parecerse a Jesucristo. "Cuando se nos muestra un Jesús blanco, se ve que se van a despigmentar", dice el dermatólogo. También da testimonio de las madres que sueñan con una tez blanca para sus hijos. "La madre estaba incluso orgullosa, me dijo: ‘Mira, mi hijo está clarito. Le dije: 'No, tu hijo no es bonito'. En realidad, dijo el médico, el niño estaba hinchado y visiblemente atrofiado.

Tras el video de TikTok, las autoridades judiciales aún no han anunciado una investigación.

