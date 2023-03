Túnez: estudiantes subsaharianos siguen confinados en sus casas en ambiente de racismo

Túnez

En Túnez, desde la polémica desatada por los comentarios del presidente Kaïs Saïed sobre los migrantes subsaharianos, la presidencia de la República y el gobierno han intentado calmar el tono en un comunicado conjunto publicado el domingo 5 de marzo por la noche. Sin embargo, muchos estudiantes subsaharianos siguen encerrados en casa.

Anuncios Lee mas

Con nuestra corresponsal en Túnez, Lilia Blaise

En su comunicado, la presidencia expresa su "estupor" ante una campaña de "supuesto racismo en Túnez" y recuerda la votación de la ley de 2018 contra el racismo y que Túnez está orgulloso de ser un país africano. El Gobierno también ha anunciado una batería de medidas para ayudar a los estudiantes subsaharianos en Túnez, entre ellas la concesión de un permiso de residencia de un año. Pero, de momento, muchos tienen miedo y siguen sus cursos por Internet, encerrados en casa, desde la violencia y las detenciones que siguieron a las declaraciones del Presidente Said.

Saied denunció el 21 de febrero la presencia de "hordas" de clandestinos que forman parte de "una empresa criminal" que pretende "cambiar la composición demográfica" del país magrebí.

El presidente tunecino ha sido acusado por oenegés de hacer "racistas" y de "fomentar el odio".

Tras su discurso, se multiplicaron las denuncias de agresiones contra migrantes subsaharianos, que acudieron en masa a sus respectivas embajadas para pedir ser repatriados.

"Los tunecinos siguen yendo a la escuela”

Dulcinée, de 21 años, procede de la República Centroafricana. Estudia en la Universidad Central de Túnez, donde comienza su segundo año de comercio internacional. Acostumbrada a los cursos en línea durante la pandemia, esta opción, en el contexto actual de Túnez, adquiere una dimensión totalmente nueva: "La diferencia con Covid-19 era que todo el mundo estaba en casa. La diferencia con esta situación es que los tunecinos siguen yendo a la escuela y los subsaharianos somos los que tomamos los cursos en línea".

Una distinción necesaria ante el riesgo de agresión. Muchas universidades ofrecen cursos en línea después de que se dijera a los estudiantes subsaharianos que se quedaran en casa. Dulcinée lleva una semana sin salir: "Estos cursos en línea no nos favorecen demasiado porque hay ciertas asignaturas que merecen ser cursadas en persona como matemáticas; el cálculo, en línea, no nos favorece mucho, pero tenemos que acostumbrarnos porque es muy complicado, no podemos salir por miedo a que nos ataquen.

"Ya no es como antes"

Un sentimiento que comparte Gaspard, un estudiante congoleño de comercio internacional de 22 años: "Hacemos algunos recados y luego nos vamos a casa, siempre estamos por aquí, no hay desplazamientos innecesarios, siempre estamos ahí y es realmente complicado. La verdad es que ya no es como antes. Según las asociaciones estudiantiles, en Túnez hay entre 5.000 y 7.000 estudiantes subsaharianos.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo