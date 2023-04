Civiles atrapados en el fuego cruzado entre el ejército y los paramilitares en Jartum

Sudán

Continúan los combates entre las fuerzas armadas sudanesas dirigidas por Abdel Fattah al-Burhan y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). El enfrentamiento sigue siendo incierto, ya que los dos ejércitos están inmersos en una guerra de propaganda. En Jartum, el conflicto se ha convertido en una guerra de guerrillas urbana. A pesar de los llamamientos a desescalar desde el extranjero, los dos bandos continúan su guerra fratricida que ha dejado 97 muertos, según un informe del sindicato de médicos del lunes por la mañana. Sin agua ni electricidad en algunas zonas, los civiles viven en medio del fuego cruzado.

Con nuestro enviado especial a Jartum, Eliott Brachet

El intercambio de disparos es continuo en la ciudad a pesar del anuncio de una tregua humanitaria de 3 horas para permitir a los civiles evacuar las zonas de combate. En medio del caos, algunos residentes se aventuraron a salir a la calle para abastecerse de provisiones en las pocas tiendas que siguen abiertas.

En el interior de los comercios, la gente se empuja, algunos como Kamal, que llevaba dos días sin comer: "Esto va más allá de lo que podría haber imaginado. Estoy en estado de shock. Si las dos partes no negocian, el país se fragmentará. Por desgracia, esto era de esperar...".

A pesar del riesgo de una bala perdida, los hombres extienden una alfombra en el suelo para compartir el iftar, la ruptura del ayuno en el mes sagrado del Ramadán. "Esta es una guerra entre dos ejércitos, pero son los ciudadanos los que derraman su sangre. No sabemos quién ganará, ambas fuerzas son poderosas, pero los civiles están atrapados en el fuego cruzado. Son días difíciles, no sabemos qué nos deparará el mañana”, dice.

“Llevamos temiendo estos combates desde el golpe de Estado del 25 de octubre. No puede haber dos ejércitos en un país. Aunque los revolucionarios tengamos problemas con el ejército, eso no significa que la RSF de Hemedti tenga derecho a tomar el control del país. Y más tarde, cuando todo esto termine, tendremos que resolver el problema con el ejército. Pero la FAR tiene que desaparecer, tiene que terminar”, explica Asma al-Amin, directora de un comité de resistencia en Jartum, una organización de la sociedad civil.

“No podemos aceptar que haya dos ejércitos en un país. Los únicos que sufren esta situación son los pobres ciudadanos. En nuestro país, el 50-60% de la población se gana la vida día a día. Y ahora, con los combates... Esperamos que termine. Habrá víctimas, pero esperamos que sean las menos posibles”, agrega.

Situación confusa

Tras una relativa tregua anoche, entre la 1 y las 4 de la madrugada, los enfrentamientos se reanudaron con intensidad al amanecer del lunes, y siguen concentrados en torno al Palacio Republicano y al cuartel general de las fuerzas armadas. También se están produciendo combates de artillería en zonas residenciales, con proyectiles que a veces caen aleatoriamente sobre los tejados.

Las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) del general al-Burhane habrían recuperado el mando el domingo con la reconquista confirmada de la base aérea de Meroe, en el norte del país.

El mando de las SAF afirmó estar persiguiendo a los paramilitares por las calles de Jartum. Los tanques acordonaron anoche varios barrios. El ejército sigue manteniendo la superioridad en el aire y esta mañana ha llevado a cabo nuevos ataques aéreos en Jartum.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido afirman haber derribado varios aviones y helicópteros. Las milicias habrían tenido más éxito en Darfur, donde han tomado el aeropuerto de Nyala.

Los tiroteos y bombardeos continuaron el domingo en las calles de Jartum. Aunque ambas partes acordaron abrir los corredores humanitarios durante tres horas por la tarde, los combates no disminuyeron, para desgracia de los médicos, que contaron más de 600 heridos el domingo.

“Pronto nos quedaremos sin suministros médicos. De momento todo va bien, pero el personal está agotado. Algunos llevan movilizados desde el viernes, sin parar durante tres días. Fuera es peligroso. Todas las ciudades están paralizadas”, indica a RFI un médico que trabaja en un hospital de Jartum.

“Todavía se oyen disparos alrededor del hospital, no se puede ir de un barrio a otro. Las ambulancias no pueden circular, no pueden traernos más bolsas de sangre ni material médico. Algunos heridos no pueden llegar al hospital. A los médicos les gustaría venir a ayudar, pero tampoco pueden. Estar fuera es muy peligroso. Pero necesitamos poder traer más personal, necesitamos conseguir más suministros médicos. Tenemos que encontrar una solución en las próximas horas. Las dos fuerzas militares tienen que parar esta situación, no pueden dejarnos en esta situación de emergencia. Esto tiene que parar. Esto debe considerarse una situación humanitaria muy grave”, añade.

El Programa Mundial de Alimentos ha suspendido su ayuda humanitaria tras la muerte de tres de sus empleados. Y el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido que los responsables "comparezcan ante la justicia lo antes posible". La Liga Árabe y la Unión Africana celebraron sendas reuniones de emergencia el domingo. Moussa Faki Mahamat, presidente de la comisión de la UA, viajará a Sudán lo antes posible para "comprometer a las partes hacia un alto el fuego".

