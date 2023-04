‘Terminada la misa, cayó una bomba en la iglesia’: el relato de un cura español evacuado de Jartum

Sudán

El sacerdote José Javier Parladé, de 82 años contó a RFI el ambiente de terror que se vivía en Jartum bajo los bombardeos. Parladé, que llevaba más de 50 años en Sudán fue evacuado el domingo junto a una treintena de españoles en un avión militar.

Anuncios Lee mas

El alto el fuego de 72 horas entre los dos generales que se disputan el poder en Sudán entró en vigor este martes, pero testigos y la ONU dieron parte de nuevas hostilidades tras días de combates que dejaron cientos de muertos. Miles de personas huyeron el país por vía terrestre, marítima y aérea. Y cientos de extranjeros fueron exfiltrados. El sacerdote español José Javier Parladé, responsable de una institución católica en Jartum, fue evacuado el domingo hacia España en un vuelo militar junto con una treintena de connacionales. Esto fue su testimonio para RFI.

RFI: ¿Cómo fueron sus últimas horas en Jartum?

José Javier Parladé: Nos quedamos completamente aislados y ahí no había nadie. Era una de las cosas que más nos impresionaba al ver que no había nadie. Los sudaneses se habían ido a buscar familiares a otros sitios más tranquilos. Estaba vacío, no ella, ni comida, ni hay electricidad, ni hay agua. La vida era muy difícil. Eso a parte de los tiroteos, que los tienen atemorizados. Hay bombardeos disparos permanentes.

La gente está tratando de alejarse lo más posible de donde hay tanta lucha. Los paramilitares y los militares no tienen ningún conflicto con la gente. Lo que pasa es que como hay tantas balas ahí, te las puedes encontrar. Lo único que hacen es que si te ven salir de la casa te echan para dentro otra vez. No quieren gente en la calle.

José Javier Parladé: La única casa que tenía gente era la nuestra. Yo no veía ninguna gente alrededor, la gente desapareció, ellos se fueron a vivir, porque claro, todos tienen parientes en los poblados desde donde vienen entonces, pues todos se fueron a sus parientes y allí en la ciudad, no quedó nadie.

El día que nos bombardearon vino una familia a pedirnos ayuda y estos nos decían que las calles estaban vacías, pero por los suelos, muertos por todos lados, decían. Está todo lleno de muertos por el suelo.

RFI: ¿En qué condiciones decidió dejar Sudán?

José Javier Parladé: Para nosotros fueron unas horas tremendas. Empezó todo el domingo, el domingo hicimos la misa a las 8 y estábamos los tres padres y las monjas. Terminada la misa, fuimos a desayunar y en el desayuno se empezó a oír una explosión, pero fortísima.

Pegamos un salto todos. Resulta que era una o dos bombas que habían caído una en la iglesia y otra en la veranda de la casa.

La de la iglesia, pues produjo un fuego y no teníamos agua ni cómo apagar este fuego. En la casa no era un fuego muy grande entonces hicimos lo que pudimos, sacamos lo que pudimos fuera. Y al final, cuando vimos que las llamas iban cada vez más grandes, ya dijimos, nos vamos. Entonces es cuando decidimos que nos largamos de allí, había que irse.

RFI: ¿Cómo lograron salir del país si el aeropuerto de Jartum estaba bloqueado?

José Javier Parladé: No salimos por el aeropuerto de Jartum. A 16 kilómetros de la ciudad, hay un aeropuerto militar donde estaban dos aviones españoles: uno para los italianos y otro para los españoles. Eran aviones militares, la gente iba sentaba por el suelo. Y para los más mayores había asientos alrededor.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo