Siguen los combates en Sudán y el secretismo sobre negociación de tregua

Los combates en Sudán continúan este domingo, mientras los emisarios del ejército y de los paramilitares, en conflicto por el poder, siguen sin filtrar nada sobre la negociación de un alto el fuego en curso en Arabia Saudita.

Como cada día desde que estalló el conflicto el 15 de abril, el estruendo de los combates resuena en distintos puntos de la capital, Jartum, donde los cinco millones de habitantes sobreviven encerrados en sus casas por miedo a las balas perdidas, sin agua y electricidad en muchos casos y con escasas reservas de comida y de dinero en efectivo.

Estadounidenses y sauditas afirman que los beligerantes están negociando una tregua en Arabia Saudita. Pero ni el ejército del general Abdel Fatah al Burhan ni las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) del general rival Mohamed Hamdan Daglo cuentan nada de las conversaciones entre sus enviados. "La delegación del ejército sólo hablará de la tregua y de cómo aplicarla correctamente para facilitar los accesos humanitarios", se limitó a decir a AFP el general Nabil Abdallah, portavoz del ejército.

Los paramilitares de las FAR no dijeron nada sobre estas negociaciones, que se celebran tras una seguidilla de ceses el fuego sistemáticamente vulnerados en las semanas previas. Riad y Washington no anunciaron ni el inicio formal de las conversaciones en la ciudad saudita de Yeda ni el contenido exacto de las mismas.

- Un marco "operativo" -

Mientras tanto, varios testigos dieron parte a AFP de combates y de ataques aéreos en diversos barrios de Jartum. La guerra ha causado de momento 700 muertos, unos 5.000 heridos y más de 335.000 desplazados. Según Aly Verjee, investigador de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, para que este alto el fuego salga adelante, a diferencia de los anteriores, habrá que precisar los detalles operativos y aplicar mecanismos de observación y sanción.

Se necesita un marco "geográfico y operativo del alto el fuego", que incluya el "cese de los ataques aéreos o la retirada de los combatientes de las infraestructuras civiles, como son los hospitales", dijo a AFP el investigador. Antes de entrar en conflicto abierto, los generales Al Burhan y Daglo llevaron a cabo juntos un golpe de Estado para expulsar a los civiles de poder en octubre de 2021.

Dos años antes, bajo la presión de una gran movilización popular, el ejército había derrocado al dictador Omar al Bashir, en el poder desde hacía tres décadas. Pero las esperanzas de una transición a la democracia se malograron con el golpe de 2021, y las negociaciones bajo mediación internacional para integrar a los paramilitares de las FAR en el ejército no hicieron sino exacerbar la tensión entre los dos generales rivales. Así, el 15 de abril, cuando debían reunirse para seguir negociando, prefirieron recurrir a las armas.

- Guerra larga a la vista -

Para las negociaciones en Yeda, las FAR enviaron a colaboradores cercanos al general Daglo y a su hermano Abderrahim, quien financia a los paramilitares gracias a sus minas de oro. Del lado del ejército regular están participando varios responsables de alto rango conocidos por su hostilidad a los paramilitares. Por su lado, la Liga Árabe reunirá este domingo a los ministros de Exteriores de sus países miembros, que están profundamente divididos en cuanto a la estrategia a seguir ante el conflicto sudanés.

Según los expertos, la guerra se anuncia larga, dado que las dos partes enfrentadas parecen tener las mismas capacidades de combate y poca voluntad de negociar antes de haberse impuesto sobre el terreno. Si la guerra dura, la ONU avisa de que hasta 2,5 millones de personas más sufrirán hambre, una lacra que afecta ya a un tercio de la población del país, de 45 millones de habitantes.

