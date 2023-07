Níger: Mohamed Bazoum rechaza el golpe de Estado tras un día de mucha tensión

ANÁLISIS

Para Niagalé Bagayoko, que preside el centro de investigación African Security Sector Network, existe una tendencia al retorno de los regímenes militares en el continente: "Se trata de una tendencia cada vez más extendida en el continente africano. Además de Malí y Burkina Faso, hay que añadir, por supuesto, Guinea y Sudán, así como Chad. Hay una tendencia muy clara a la vuelta al pretorianismo en el continente africano, y no hay que olvidar que esta tendencia se inscribe en una trayectoria histórica con Estados que, en el pasado, han estado sometidos a regímenes militares con mucha frecuencia, y Níger es uno de ellos".

En África, las rivalidades internas de los ejércitos han tendido a aumentar en los últimos años: "La lógica propia de los sistemas militares es extremadamente particular en el continente africano. Tenemos ejércitos a menudo desgarrados por rivalidades que han tendido, durante la última década, no necesariamente a borrarse, sino a veces a reforzarse como resultado de los programas de apoyo que se han proporcionado a estos diferentes aparatos de defensa y seguridad. Los equilibrios en su seno, así como las relaciones mantenidas con la población civil y con las autoridades políticas, han tendido a cambiar, y esto no ha sido necesariamente percibido por los socios internacionales porque requiere un conocimiento bastante detallado de la sociología interna de las relaciones de poder en el seno de estos ejércitos".