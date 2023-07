Níger: la CEDEAO y la UE ejercen presión sobre los militares golpistas

Níger

Los dirigentes y representantes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) instaron a restablecer el 'orden constitucional en República del Níger en un plazo de una semana'. La Unión Europea 'no reconoce ni reconocerá a las autoridades golpistas', dijo por su parte el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrel.

Los dirigentes de los países de África Occidental lanzaron este domingo un ultimátum de una semana a los militares que derrocaron al presidente en Níger, y no excluyeron recurrir a la fuerza para restablecer el orden constitucional, al tiempo que impusieron sanciones financieras.

La CEDEAO busca imponer un verdadero bloqueo económico para doblegar a los golpistas, así como una tolerancia cero contra cualquier autor de golpe de Estado en la subregión.

El jefe de Estado Mohamed Bazoum está retenido desde el miércoles por los militares en el palacio presidencial y el viernes el general Abdourahamane Tiani, líder de la guardia presidencial, se autoproclamó como nuevo dirigente del país. Tiani justificó el golpe por la "degradación de la situación de seguridad" en Níger, asolado por la violencia de grupos yihadistas como el Estado Islámico y Al Qaida.

Después de los golpes de Estado en Malí y Burkina Faso, Níger era uno de los últimos aliados de las potencias occidentales en la región del Sahel.

La CEDEAO no descartó "el uso de la fuerza" si no se cumplen sus demandas, indicó en sus resoluciones. El organismo regional, del que Níger es miembro, no precisó a qué se refería con hacer "uso de la fuerza". El año pasado, creó un contingente de seguridad para luchar contra los yihadistas y prevenir golpes militares, sin que aún esté claro cómo se implementaría.

Presión de la UE y Estados Unidos

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo también que el bloque no reconocía "ni reconocerá a las autoridades" golpistas y anunció el sábado la suspensión de la cooperación en materia de seguridad con Níger, así como de la ayuda presupuestaria.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, le aseguró telefónicamente a Bazoum -quien pese al aislamiento ha recibido llamadas de algunos dignatarios- que cuenta con el "apoyo inquebrantable" de Washington.

"Nos unimos a la CEDEAO y a los dirigentes de la región para exigir la liberación inmediata del presidente Mohamed Bazoum y su familia, y la restauración de todas las funciones del Estado al gobierno legítimo y elegido democráticamente", dijo Blinken en un comunicado el domingo. "Estados Unidos seguirá comprometido activamente con la CEDEAO y los líderes de África occidental para preservar la democracia ganada con tanto esfuerzo en Níger", agregó.

Entre tanto en Níger, los militares que derrocaron al presidente electo Mohamed Bazoum acusaron a Francia, antigua potencia colonial, de querer "intervenir militarmente" para restablecer al mandatario en sus funciones, según un comunicado difundido el lunes en la televisión nacional. En su búsqueda de vías y medios para intervenir militarmente en Níger, Francia, con la complicidad de algunos nigerinos, mantuvo una reunión con el Estado Mayor de la Guardia Nacional de Níger, para obtener las autorizaciones políticas y militares necesarias", indicó el comunicado de los militares golpistas.

