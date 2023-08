'Estamos tristes de dejar Níger en esta situación', dicen los primeros evacuados

Níger

Ha llegado a Francia un segundo vuelo de los cuatro organizados para evacuar a europeos de Níger tras el golpe de Estado. Unos 350 franceses han sido ya evacuados, según la cancillería de Francia.

Anuncios Lee mas

El primer avión de la operación de evacuación aterrizó en el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle, hacia las 2 de la madrugada de este miércoles 2 de agosto. El segundo alrededor de las 4, hora local. Se espera un tercer vuelo en París al medio día.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Francia asegura que 350 franceses han sido repatriados. Indicó que además en estos vuelos han sido evacuados ciudadanos de Portugal, Bélgica, Estados Unidos, Líbano, Canadá y Níger.

Charles, de unos 40 años, fue el primero en cruzar la puerta de llegadas del aeropuerto. “Estamos contentos de estar de vuelta y tristes de dejar Níger en esta situación. Es una toma de rehenes más que un golpe de Estado", dijo a RFI. “Veremos en los próximos días y semanas cómo evolucionan las cosas allí. Estamos muy apegados al país, así que lo seguiremos de cerca".

A los pasajeros se les pidió limitar el peso de maletas. "Llevo dos computadores, dos camisetas, un par de calcetines y un cepillo de dientes. El resto lo dejé atrás”, cuenta Bernard, quien llevaba dos meses en Níger en misión para la Unión Europea.

Leer tambiénFrancia empieza a evacuar europeos en Níger este martes

Evacuar a 600 franceses

Oussman, francés de origen nigerino, estaba de vacaciones con sus hijos como cada año, cuando recibió un mensaje de la embajada ofreciéndole volver. “No estaba tan preocupado”, dice. Según él, los acontecimientos políticos no han tenido mucho efecto en la vida cotidiana de Niamey. "Aparte de lo ocurrido en la embajada de Francia, no estaba preocupado por mi seguridad. Sí me preocupaba el hecho de que, si las fronteras seguían cerradas, podría perderme el comienzo del nuevo curso escolar de mis hijos”, confiesa.

La cancillería francesa tiene como objetivo repatriar a 600 de los 1.200 franceses que viven en Níger. Únicamente civiles, puesto que se ha descartado evacuar militares, advirtió el Estado Mayor francés.

Francia presentó estas extracciones como una respuesta a los actos de violencia ocurridos el domingo frente a la embajada francesa en Niamey. Una fuente diplomática también advirtió de nuevos disturbios el jueves 3 de agosto, Día de la Independencia de Níger.

Las oenegés se mantienen

Las oenegés presentes en la zona no han tomado decisiones de evacuar a su personal. “Nosotros decidimos continuar nuestro trabajo en el país. Tenemos 264 miembros en la misión incluidos 12 extranjeros y si en algún momento hay una evacuación, no será una decisión voluntaria de cada miembro, sino una decisión conjunta y temporal, para que la población pueda seguir beneficiando de nuestra misión”, informó a RFI Gregor Robak-Werth, director en Níger de Acción contra el Hambre.

Aseguró además que la situación en las calles de Niamey no presenta por ahora mayor inseguridad.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo