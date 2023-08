Nueva cumbre de la CEDEAO ante el estancamiento del diálogo con los golpistas

Níger

Los jefes de Estado de África Occidental tienen previsto asistir el jueves 10 de agosto a una cumbre extraordinaria de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO). Sólo un tema figurará en el orden del día: la situación en Níger. Diez días después del golpe de Estado, los dirigentes tendrán que elegir entre el diálogo y la acción militar.

¿Anunciarán los jefes de Estado de África Occidental una operación militar? ¿O anunciarán avances significativos en sus contactos con la junta de Níger? La perspectiva de una operación militar parece alejarse, pero los militares golpistas en Niamey siguen mostrando una actitud intransigente.

Sea como fuere, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) se encuentra en un momento crucial en el que sus repetidos intentos de esbozar una salida a la crisis han resultado inútiles hasta la fecha. La propia existencia de la CEDEAO está en juego, según el Presidente de Guinea-Bissau.

La situación es difícil para la organización, ya que la presión es claramente creciente entre la CEDEAO y los golpistas desde el golpe que derrocó al Presidente de Níger, Mohamed Bazoum.

"No se ha descartado ninguna opción"

En respuesta a las sanciones económicas, los militares en el poder en Niamey se negaron a entablar un diálogo. Una primera delegación nigeriana tuvo que dar marcha atrás la semana pasada, y luego una misión conjunta de la CEDEAO, la Unión Africana y la ONU fue rechazada el lunes por la noche.

Sin embargo, los lazos no parecen haberse roto del todo. El miércoles, el ex emir de Kano y ex gobernador del Banco Central de Nigeria, el muy respetado Lamido Sanusi, pudo por fin reunirse con el general Abdourahamane Tiani en Niamey. "Vine con la esperanza de que mi visita allanara el camino al diálogo. He mantenido conversaciones francas y constructivas con el general Tiani y voy a volver a reunirme con el Presidente nigeriano para informarle", declaró Lamido Sanusi, que precisó que no era un emisario del gobierno de su país.

La cumbre se abrirá y clausurará con un discurso del Presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, actual jefe de la CEDEAO, cuyo futuro está más que nunca en el aire. El estadista reafirmó que el diálogo seguía siendo la "mejor vía", pero "no se ha descartado ninguna opción", según su portavoz.

Esta ambigüedad es compartida por la delegación marfileña encabezada por Alassane Ouattara, acompañado por su Jefe de Estado Mayor, Fidèle Sarassoro, y el Secretario General Adjunto de la Presidencia, Masséré Touré. También estarán presentes los ministros de Asuntos Exteriores y Finanzas y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Y según una fuente cercana al gobierno, es probable que la posición de Costa de Marfil se mantenga firme para estrechar el cerco sobre la junta de Níger.

Pero por el momento, Costa de Marfil tiene la intención de mantener la calma con el fin de movilizar a la opinión internacional para la siguiente etapa, que podría ser militar. El principal objetivo es convertir a los golpistas de Níger en un ejemplo para la subregión, explican nuestras fuentes, aunque las autoridades aún no han precisado el papel de Costa de Marfil en una posible intervención armada de la CEDEAO.

Llamados al diálogo

Y cuanto más se acerca la cumbre, más voces se alzan contra una operación militar que desestabilizaría gravemente la región. Por ejemplo, en una carta dirigida a Bola Tinubu, varios ex primeros ministros y presidentes de la Asamblea Nacional de Níger hicieron un llamamiento al diálogo con los golpistas.

Dicen estar "preocupados" por el futuro de Níger. El ex presidente Ousmane y los ex primeros ministros Rafini, Oumarou y Amadou denunciaron la "amenaza de intervención militar" de la CEDEAO. "Les pedimos que utilicen los canales diplomáticos y políticos para encontrar soluciones pacíficas y constructivas con el ejército", indicaron. Un total de catorce ex dirigentes de Níger han firmado esta carta dirigida a Bola Tinubu, en la que también piden "el levantamiento de todas las sanciones" por parte de la CEDEAO. "Desde nuestro punto de vista, estas sanciones son intolerables, ineficaces e inapropiadas, y tendrán consecuencias catastróficas e inimaginables", concluyen.

"Sólo cuando no hay diálogo no hay solución. Los que tomaron el poder saben que están en juego sus vidas y su supervivencia. Los que han perdido el poder saben que están en una situación difícil. Todos tienen que moderar sus pretensiones y se puede llegar a un compromiso", declaró Ablasse Ouedraogo, ex ministro de Asuntos Exteriores de Burkina Faso y antiguo mediador en la crisis tuareg de 1994 en Níger.

