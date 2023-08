La CEDEAO ordena despliegue de fuerza de reserva, aunque siguen buscando una salida pacífica

Níger

Reunidos en Abuja, los jefes de Estado de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) decidieron activar y desplegar la "fuerza de reserva" para restablecer el orden constitucional en Níger. Sin embargo, la organización mantiene abiertas todas las opciones para una "resolución pacífica" de la crisis.

“Los jefes de Estado de la CEDEAO han concluido sus discusiones a puerta cerrada y han decidido claramente alzar su voz contra los golpistas", señala la enviada especial de RFI a Abuja, Liza Fabbian. Por ello, la CEDEAO ha anunciado que "ordenará al Comité de Jefes de las Fuerzas Armadas que active las fuerzas de reserva de la CEDEAO y ordene su despliegue con vistas a restablecer el orden democrático en Níger".

De este modo, la opción militar parece haberse puesto en marcha, aunque todavía hacen falta más detalles para comprender mejor la forma exacta que adoptará este despliegue. En su comunicado, la CEDEAO pide a la Unión Africana (UA) que apruebe estas medidas y solicita el apoyo de todos sus socios, incluida la ONU. Estos puntos deberán aclararse, al igual que sin duda el marco jurídico y la composición de la fuerza que se movilizará.

"Nunca había visto al Presidente Ouattara tan firme"

A primera hora del día, el Jefe del Estado marfileño, Alassane Ouattara , ya había organizado una conferencia de prensa sorpresa con Umaro Sissoco Embalo, presidente de Guinea-Bisáu, que había mantenido numerosas llamadas telefónicas antes de reunirse con su par nigeriano. Ouattara arremetió contra los militares golpistas de Niamey, afirmando que "su lugar estaba en sus cuarteles y que su misión era ante todo luchar contra el terrorismo".

"Nunca había visto al Presidente Ouattara tan firme", nos dijo un testigo. El presidente de Senegal Macky Sall compartió la opinión de su homólogo marfileño e insistió en un punto: "No fue Nigeria quien decidió intervenir para dirigir a su vecino, fue toda la CEDEAO". El Presidente de Mauritania, cuyo país no es miembro de la CEDEAO, también estuvo presente. Tomó la palabra para denunciar el golpe de Estado. Y no lejos de la sala a puerta cerrada, tres diplomáticos europeos enviados por la UE o su país también aprobaron estos discursos.

Esa misma noche, a su regreso a Abiyán, el presidente de Costa de Marfil declaró que los jefes de Estado de la CEDEAO habían dado luz verde para que la operación "se pusiera en marcha lo antes posible". Ouattara afirmó que Costa de Marfil "aportará un batallón" de 850 a 1.100 hombres, junto a Nigeria y Benín en particular, y que "otros países" se unirán a ellos. "Los golpistas pueden decidir marcharse mañana por la mañana y no habrá intervención militar, depende de ellos", insistió Ouattara.

Sanciones más duras

La CEDEAO también advirtió contra "los Estados miembros que pongan en peligro la resolución pacífica de la crisis en Níger". Es posible que esta frase se dirigiera a Malí y Burkina Faso, dos países suspendidos de la CEDEAO, pero cuyos jefes de Estado han dejado claro que no aceptarán una intervención militar en Níger.

En cuanto a las sanciones, Oumar Touray, Presidente de la Comisión de la CEDEAO, reiteró que se han mantenido e incluso reforzado. Se refirió al cierre de fronteras, la prohibición de viajar y la congelación de activos "de cualquier persona o grupo de individuos que se opongan a cualquier acción destinada a obstaculizar la resolución pacífica de la crisis".

Una resolución pacífica aún sobre la mesa

Sin embargo, a pesar del anuncio relativo a las fuerzas de reserva de la CEDEAO, tanto el Presidente nigeriano Bola Tinubu como Omar Touray a cargo de la Comisión de los países del África occidental dejaron claro que su deseo siempre ha sido resolver esta crisis de forma amistosa. Los jefes de Estado de la CEDEAO también reiteraron su compromiso de restablecer el orden constitucional en paz, si es posible.

Pero la paciencia de los Estados miembros de la CEDEAO parece haberse agotado. Bola Tinubu habló largo y tendido sobre los intentos de negociación de los últimos días y sus repetidos fracasos, pero no se mencionó ninguna otra iniciativa de este tipo el jueves 10 de agosto en Abuja. Como prueba del statu quo, el depuesto presidente de Níger, Mohamed Bazoum, sigue retenido por los militares en la residencia presidencial. La CEDEAO ha expresado su preocupación por sus condiciones de detención y afirma que responsabiliza a la junta de su integridad física.

Apoyo occidental

Por su parte, la comunidad internacional presta progresivamente su apoyo a la organización subregional. El jueves por la noche, Francia dio "su pleno apoyo a todas las conclusiones" adoptadas en la cumbre de jefes de Estado. París también "reitera su firme condena del intento de golpe de Estado en curso en Níger, así como del secuestro del presidente Bazoum y de su familia", añadió el ministerio francés de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, declaró que su país apoyaba la acción emprendida por la CEDEAO sin aprobar explícitamente la decisión de desplegar su fuerza. "La CEDEAO está desempeñando un papel esencial a la hora de demostrar la necesidad de volver al orden constitucional, y apoyamos el liderazgo y la labor de la CEDEAO en este ámbito", declaró

