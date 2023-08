‘De ninguna manera se habla de transición’, advierte el canciller del depuesto presidente nigerino

Níger

El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Níger, Hassoumi Massoudou, conversó en exclusiva con RFI y France 24 sobre la situación que atraviesa su país. Declaró que una intervención militar en Níger "sigue estando en la agenda" de la CEDEAO, pero que en ningún caso se trataría de una "guerra contra Níger".

Por Liza Fabbian y Cyril Payen

El ministro en el exilio, preocupado por el deterioro de la situación de seguridad en Níger en las últimas semanas, señala que las negociaciones emprendidas hasta ahora con el régimen militar "no han conseguido nada en absoluto". "Todo sigue siendo negociable", pero sólo a condición de que la junta "se retire" y de que el presidente Mohamed Bazoum sea "liberado y restituido en sus funciones", subraya Hassoumi Massoudou. Sin embargo, descarta la posibilidad de una transición, "que sería aceptar el hecho consumado del golpe de Estado" en Níger.

France 24: Hassoumi Massaoudou, Níger, como es sabido, atraviesa una grave crisis desde el golpe de Estado del 26 de julio. ¿Es reversible esta situación?

Hassoumi Massaoudou: En primer lugar, me gustaría decir que este golpe de Estado, como se le conoce, tuvo lugar en circunstancias serenas. Níger no estaba en crisis, Níger no estaba agitado, Níger tenía éxito tanto en la lucha contra el terrorismo como económicamente. La tasa de crecimiento y las cifras lo confirman. Y ahora el jefe de la guardia presidencial, que se supone que garantiza la seguridad del Presidente, lo ha secuestrado. En segundo lugar, se trata de una toma de rehenes y lo que piden por la toma de rehenes es que se les permita permanecer en el poder a través de una transición, porque el objetivo de todos los golpes es una transición. Así que esto también es una toma de rehenes, y ese es el rescate. Y yo digo que esto es reversible, porque la CEDEAO (La Comunidad Económica de Estados de África Occidental) no puede seguir aceptando que la ley de las armas prevalezca sobre la ley de las urnas.

RFI: Y hoy, ¿es posible una solución negociada entre los nigerinos?

No hay crisis entre nigerinos, no hay conflicto entre nigerinos. Se ha creado una situación y la CEDEAO está decidida a no aceptarla. En primer lugar, se han impuesto sanciones. En segundo lugar, existe la amenaza de una intervención militar, y me gustaría decir que esta intervención militar no sería contra el pueblo de Níger, ni contra el propio Níger. Sería una acción militar de la CEDEAO. Estamos acostumbrados a ello: en 2017, hubo Gambia, que es muy reciente.

France 24: Hablemos de ello. Señor ministro, ¿podemos seguir creyendo que va a haber una intervención militar en Níger?

Pero está en la agenda de la CEDEAO, por supuesto, ya que las sanciones van acompañadas de la amenaza de una intervención militar. Evidentemente, las negociaciones también se están llevando a cabo al mismo tiempo que esta agenda. Por el momento, no han llegado a nada. Cuando Senegal intervino en Gambia bajo mandato de la CEDEAO, no se habló de guerra entre Senegal y Gambia. Se trata de una intervención rutinaria. Sé que los preparativos están en marcha, que esta agenda se desarrolla al mismo tiempo que se da a la junta la oportunidad de retirarse. Y obviamente, a partir de ese momento, todo es negociable. En la medida en que el Presidente Bazoum no sólo sea liberado, sino que se le restituya en sus funciones, todo lo demás es negociable.

Evidentemente, en el mandato de la CEDEAO de ninguna manera se habla de transición, lo que supondría aceptar el hecho consumado del golpe de Estado. La CEDEAO y los jefes de Estado, les he oído, estaban muy disgustados, no están dispuestos a aceptar que la ley de las armas prevalezca sobre la ley de las urnas. Vean las consecuencias en quince días en Níger. En quince días, en términos de seguridad, ha habido seis ataques contra posiciones militares. ¿Se lo imaginan? Así han empezado los primeros pasos en términos de seguridad, porque su preocupación ya no es la lucha contra el terrorismo. Ese es uno de los elementos. Por no hablar de lo que está ocurriendo actualmente en Niamey. Ya saben, hay pogromos, con hordas de jóvenes azuzados por el odio racial y étnico, y ya ven a lo que puede conducir eso. Por eso es tan urgente poner fin a esto, para devolver a Níger al camino de la paz, la estabilidad y el progreso económico, y eso es lo que queremos.

RFI: Hoy, la junta acusa al presidente Bazoum de alta traición. ¿Es una forma de organizar su destitución si no consiguen que dimita?

En primer lugar, la junta no tiene legitimidad para juzgar a nadie. Es completamente absurdo. Es realmente surrealista oír a esta gente hablar de procesar al presidente Bazoum y a sus cómplices extranjeros, jefes de Estado extranjeros, etc. ¿Ven a lo que nos enfrentamos, a lo que quieren arrastrar de nuevo a Níger?

Creo que existe un consenso. Todo el mundo se ha alineado con la postura de la CEDEAO, ya sea la Unión Europea o Estados Unidos. No he visto ni una sola grieta. No hay una decisión que se acepte y otra que no: hay un bloque. Y creo que se han dado cuenta de la necesidad de apoyar el África democrática, el África de la soberanía de los pueblos, y no el África de los aventureros populistas. Este es un peligro muy grave, una fuente de inestabilidad para toda la subregión. Es esta conciencia la que he visto en la cumbre de la CEDEAO.

France 24: ¿Cree que el presidente Bazoum será liberado pronto, de un modo u otro?

No creo que haya elección y está destinado a ser libre. No veo cómo pueden seguir así. Hay manifestaciones todos los días en el resto del país. El día del golpe de Estado hubo una manifestación espontánea, porque cuando ves que sólo hablan los que están a favor de la Junta, los demás están bajo la amenaza de los disparos y las balas. Pero con todo eso, la medida que tenemos de la reacción popular es que es general en todo el país.

