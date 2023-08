Níger: El riesgo de una operación militar, la amenaza yihadista y la ambiguedad de EEUU

Níger

Níger se encuentra bajo control de los golpistas desde finales de julio. La amenza de una intervención militar de la CEDEAO se mantiene, pero como una opción muy secundaria ante la complicada situación de la región. Al riesgo de un alto coste humanitario se une la posibilidad de desestabilizar la zona, beneficiando a gurpos radicales islamistas. Radio Francia Internacional ha hablado con dos expertos para desencriptar la situación.

El 26 de julio militares daban un golpe de estado en Níger y se hacían con el poder tras derrocar al presidente Mohamed Bazoum, aliado abiertamente de occidente.

La comunidad internacional repudió el alzamiento y la CEDEAO, la Confederación Económica de Estados de África Occidental llegó a amenazar con una intervención militar si el mandatario, elegido democráticamente, no era restituido en sus funciones.

Este jueves los jefes del Estado Mayor del organismo se reunieron en Accra, en Nigeria, para coordinarse ante un posible despliegue de tropas contra los golpistas.

Hace unas semanas, esa opción parecía más factible e incluso se llegó a dar un ultimátum a la junta militar, pero poco ha ido perdiendo peso y ahora el mensaje más habital es que se trata de la última opción y que la prioridad es la diplomacia.

La intervención militar “es un canto al cielo”, explica a RFI Ignacio Fuente Cobo, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos. “La amenaza permanece, pero primando siempre las negociaciones”.

Hay países que rechazan la opción por intereses claros, como Mali, Burkina Faso o Guinea Conakry, que han sido objetos de golpes militares y temen que Níger siente un precedente para después enviar tropas a sus territorios.

Sin embargo, prosigue Fuente Cobo, “hay otros países que son más belicosos, como puede ser el caso de Nigeria, de Benín o de Costa de Marfil, pero que también son conscientes de que una parte muy importante de su opinión pública está en contra. En Nigeria en toda la parte próxima a la frontera con Níger son de la misma etnia y son muy afines desde el punto de vista lingüístico y cultural. Hacer una intervención en un país vecino es complicado”.

La Unión Africana tampoco lo ve con buenos ojos, pese a un mensaje inicial más belicista. “No lo ve claro y a ello se suma la experiencia de intervenciones que han salido mal, después de lo que ha pasado en Afganistán o Libia”, prosigue.

La amenza del yihadismo

Dagauh Komenan, historiador y experto en la región del Sahel coincide: “La Unión Africana ha escuchado a las sociedades civiles y está lo ocurrido en casos anteriores de intervenciones militares con consecuencias a medio y largo plazo y el coste que han tenido”.

Komenan da un ejemplo claro: “Los yihadistas en la región se pueden fortalecer en caso de una operación militar, como ha pasado en diferentes intervenciones en el pasado. Tendrían acceso a armas, se podrían aprovechar de que los Ejércitos están enfrentándose para ganar terreno y expandirse territorialmente”

“También pueden nutrirse del resentimiento de la población para su propaganda. No hay ningún beneficio en crear esta situación. Níger está a la cola en términos de desarrollo y un conflicto supondría un riesgo humanitario. No hay ningún interés para la gente, excepto para los políticos que quieran garantizar su poder", termina el historiador costamarfileño sobre el riesgo que plantean los radicales islamistas.

La ambigüedad de Estados Unidos

Estados Unidos, de palabra ha mostrado su apoyo a la CEDEAO, pero ambos expertos mantienen que Washington prefiere mantenerse a distancia porque su prioridad no es quién dirija el país sino en qué medida puede afectar a sus intereses lo que ocurra en la región.

“Estados Unidos no se encuentra descontento ni incómodo con un gobierno golpista, porque incluso el nuevo Gobierno no ha hecho declaraciones antinorteamericanas, sino antifrancesas, y lo que quieren es expulsar a los franceses, como ha ocurrido en Mali o Burkina Faso”, destaca Ignacio Fuente Cobo.

Si sus prioridades se mantienen intactas, Estados Unidos no tendrá un papel activo: “Washington mantendrá un perfil bajo mientras se respeten sus intereses, que es mantener su base de drones y sus fuerzas especiales en la zona, para continuar con sus acciones contra los terroristas en la zona del Sahel; e impedir la entrada de los mercenarios de Wagner de Rusia. Mientras consiga sus objetivos, con independencia del régimen político que haya, los norteamericanos se sentirán satisfechos”.

“Es un problema entre la sociedad nigerina y Francia. Estados Unidos se está dando cuenta de ello”, coincide Komenan: “Se han quemado banderas francesas, no de Estados Unidos y ellos han visto que distanciándose de Francia pueden mantener sus intereses, que son seguir con su influencia, mantener a raya a Rusia… Estados Unidos se ha posicionado de manera práctica y se ha dicho que mientras nuestros intereses no estén en peligro y Rusia no se meta, ya verán cómo gestionan la crisis”.

Francia debe reinventarse en África

“El papel, el papel de Francia es más complicado, porque Níger es un esclavo más de una corriente que empezó en Mali, en Burkina Faso, incluso antes en la República Centroafricana, y que se está extendiendo por todo el Sahel, en que culpabilizan de la mayoría de los males de la región a la posición o la actitud francesa durante las últimas décadas”, comenta al respecto Fuente Cobo.

El analista español prosigue: “Tendrán que modificar su concepto de la ‘Francáfrica’ y sus relaciones con África si quieren normalizar la situación y evitar que de manera sucesiva les vayan echando, especialmente a sus tropas, porque detrás de Níger está Chad y detrás los países de África Occidental, donde el sentimiento antifrancés se va extendiendo”.

“Es posible que detrás pueda haber elementos como los rusos atizando las redes sociales con sus granjas de bots, pero en el fondo hay un resentimiento, un sentimiento emocional que tiene que revertir y Francia debe modificar su estrategia, si quiere normalizar relaciones”, conlcuye sobre el desafío que París afronta en el continente.

