Coronavirus: Guías turísticos de Río de Janeiro piden ayuda de emergencia

En momentos en que Brasil supera la barrera de los 2 millones de casos de coronavirus y ya contabiliza más de 76.000 muertos, el sector turístico se ve seriamente afectado. El cese total de las actividades del sector y el cierre de las fronteras, llevó este jueves a los guías a manifestarse frente a la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, exigiendo una ayuda de emergencia.

Anuncios Lee mas

Con nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Sarah Cozzolino

En la escalinata de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, donde dos meses antes se había firmado una ley que les da derecho a la ayuda de emergencia, los guías turísticos piden que se aplique.

Iván Alves no tiene trabajo desde hace cuatro meses: "Somos totalmente invisibles. Se nos dicen cosas, y en la vida práctica no pasa nada. De un día para otro no tenemos trabajo y no tenemos proyección de futuro. Así que genera mucho estrés especialmente”, afirma este guía al micrófono de RFI.

Un sentimiento de traición

"Somos los guardianes del patrimonio de esta ciudad", subraya Fabiana Bandeira, guía desde hace diez años e historiadora. “También estamos aquí por una cuestión de respeto. Respeto por nuestro trabajo. La conciencia de que el guía turístico es muy importante para la ciudad de Río de Janeiro, muy importante para el estado de Río de Janeiro”, asegura.

De los 9.000 guías del Estado de Río, 3.000 dependen totalmente de esta actividad, lo que corresponde al 8% del PIB del Estado. Arnaldo Bichucher, presidente de la Liga Independiente de Guías de Río, denuncia la hipocresía del gobernador: "Hay un cierto sentimiento de traición. A menudo nos llaman ‘embajadores del turismo’, pero no creo que sea la forma correcta de tratar a un embajador de turismo”, protesta.

Sin vacuna no habrá samba para el carnaval

El turismo es uno de los sectores en los que la recuperación tardará más tiempo. Las escuelas de samba ya han estimado que no habrá desfile para el carnaval de 2021 mientras no haya una vacuna contra el coronavirus.

Entretanto, en las últimas 24 horas, se registraron 45.403 infecciones de covid-19, para totalizar 2.012.151, indicó el Ministerio de la Salud. Se reportaron asimismo 1.322 decesos, que ahora ascienden a 76.688.

Desde el 16 de mayo, hubo 24 días con más de 30.000 casos nuevos de coronavirus (en 11 de ellos más de 40.000).

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo