"Mentiroso, narcisista, intimidante", así describe Mary Trump a su tío

A cuatro meses de las elecciones presidenciales, se publica un nuevo libro con una dura crítica a Trump, pero por primera vez el autor es un familiar cercano del mandatario: Mary, su sobrina, una psicóloga de 55 años que mezcla historia familiar y análisis psicológico.

El título del libro de la sobrina de Trump es "Siempre mucho y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo" ("Too much and never enough: how my family created the World’s Most Dangerous Man").

El retrato del mandatario que hace la psicóloga se ha convertido en una de las mejores ventas en Amazon. Se vende incluso mejor que el de Bolton, el exconsejero de seguridad del mandatario que lo describe como "corrupto" e "incompetente".

Mary Trump relata sus vivencias en el seno de una familia que describe como "tóxica" y esboza un perfil psicológico nada elogioso del mandatario: "narcisista, mentiroso, intimidante" e hijo de un "sociópata".

También lo acusa de haber destruido a Fred Junior, su padre. Este hermano mayor de Trump falleció en 1981, a los 42 años, por complicaciones ligadas al alcoholismo.

"No puedo dejar que Trump destruya también a mi país", apunta la sobrina del mandatario.

Adentrándose en el terreno de Bolton, la psicóloga considera al presidente de Estados Unidos como "el hombre más peligroso del mundo".

Según la editorial Simon and Chuster, las 240 páginas de la obra arrojan luz sobre "la oscura historia de la familia de Trump para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social mundial".

La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, tras admitir que no lo había leído, dijo que el libro estaba lleno de "acusaciones falsas, ridículas y absurdas".

