México: ¿Delatará Emilio Lozoya a sus cómplices?

“Tengo recursos y tiempo para romperles la madre”, decía hace un año un altivo Emilio Lozoya Austin cuando los periodistas le preguntaron sobre las pesquisas de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales hacia su persona. Ahora el ex director de Pemex ya no puede hacer tales desplantes. Llegó a México extraditado de España el pasado viernes, esposado y escoltado por policías. Se le acusa de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho y lavado de dinero.

Por nuestra corresponsal en Ciudad de México, Marta Durán de Huerta,

Emilio Lozoya Austin, el ex jefe de Petróleos Mexicanos del 2012 al 2016, no fue trasladado directamente el viernes 17 de julio del aeropuerto al Reclusorio Norte sino a un hospital privado debido a una supuesta anemia, problemas de esófago y una debilidad general. Su primera audiencia se pospuso y los periodistas exigen se les deje estar presentes y que no se realice a puertas cerradas.

Se acogió al Criterio de Oportunidad. Eso significa que si colabora con la Fiscalía General de la República entregando información de calidad, se le puede reducir o conmutar la pena.

El elegante funcionario presuntamente habría orquestado el saqueo de Pemex, otorgado multimillonarios contratos a la constructora Odebrecht a cambio de sobornos, gestionado un financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y otorgado “bonos” a legisladores de partidos de oposición para que votaran a favor de la reformas estructurales de Peña Nieto ya como presidente. De dichas reformas, la más importante fue la energética.

Mientras el Partido de la Revolución Institucional (PRI) estuvo en el poder, no hubo ninguna investigación, por el contrario, se protegió a los saqueadores del país. Pero en 2018 llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, cuya consigna fue la lucha contra la corrupción. Esta es la oportunidad para demostrar que acabará con la impunidad.

Emilio Lozoya Austin es pieza clave para sacar a la luz un añejo sistema de corrupción sistemática. Este no es el caso de un ladrón de cuello blanco solitario, sino de un engranaje, de una maquinaria de saqueo y desvío de fondos perfectamente aceitada por la corrupción a todos los niveles de gobierno.

Cuando la Fiscalía General de la República (FGR) juntó evidencias suficientes para llevar a Lozoya a juicio, aquel se amparó en el 2019 y consiguió una suspensión provisional a cualquier orden de aprehensión. El operador financiero del PRI, de gustos finos y estómago delicado, se dio a la fuga.

La FGR expidió una orden de aprehensión en mayo de 2019. La Interpol emitió una ficha roja y finalmente lo pescaron el 12 de febrero del 2020 en Málaga, España, país donde el círculo cercano Peña Nieto tejió una amplia red de negocios con políticos y empresarios peninsulares.

Lozoya se resistió férreamente a la extradición, pero cuando todos los recursos legales que presentó fueron rechazados, no le quedó otra que negociar. El licenciado en economía por el ITAM y maestro en fondos de inversiones por la universidad de Harvard, filmó a todo aquel que participó con él en los millonarios negocios sucios.

“Soltar la sopa” (confesar) y entregar 12 videos de con 18 horas de duración, es la tabla de salvación de su familia.

La revista Proceso tuvo acceso a las declaraciones preliminares de Lozoya en España y en ellas mencionó a los ex presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto así como al otrora Secretario de Hacienda Luis Videgaray como participantes del tráfico de influencias.

El abogado Javier Coello Trejo llevó la defensa de Lozoya Austin y no se cansó de afirmar a la prensa que su cliente “obedecía órdenes”. "¡Emilio no se manda solo!", enfatizaba, pero cuando su defendido accedió a negociar con el gobierno de México, Coello renunció. Lo más extraño es que en España el juez Baltazar Garzón tomó la defensa del ex director de Pemex.

Vida de Marajá

Cuando Lozoya era director de Pemex, se daba vida de marajá a costillas del dinero público. Todos los días viajaba en helicóptero a su oficina (13 kilómetros) con un costo de 13,500 pesos por 16 minutos de vuelo (mil dólares de la época) según las facturas consultadas por la periodista Ana Lilia Pérez. Tan solo en transporte se gastaba 2 mil dólares al día en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza. También ordenó la compra de dos aviones, un helicóptero y 41 camionetas blindadas que utilizaba para su uso personal.

Viajó por todo el mundo y se hospedó en los hoteles más lujosos del planeta y todo se pagó con dinero de la nación. Lozoya compró una mansión por la que pagó más de 38 millones de pesos en efectivo y todo apunta que ese dinero prevenía de los sobornos.

Durante la administración de Lozoya Austin, la deuda de Pemex se duplicó a 15 mil millones de dólares y la producción de la paraestatal fue la más baja en 28 años según datos de la empresa obtenidos por Ana Lilia Pérez. Lozoya también priorizó la importación de gasolinas al punto de subutilizar las refinerías, demostró Ana Lilia Pérez el 16 de febrero en la revista Proceso quien también descubrió que el imputado tenía su propio fondo de inversión llamado JFH Lozoya Investments con sede en Luxemburgo.

Fue con la llegada del nuevo gobierno en el 2018 que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera empezaron a investigar y a seguir la ruta del dinero. Hasta entonces, solo un puñado de periodistas había denunciado los desfalcos, el desvío de recursos, los sobornos y la estructura criminal operada desde el Estado y grandes empresarios. La investigación la hizo la prensa, no la policía.

La extradición a México de Emilio Lozoya fue por dos casos concretos: los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos amañados con Pemex y la compra en sobreprecio a Altos Hornos de México de las instalaciones chatarra de Agronitrogenados en Coatzacoalcos, Veracruz.

Agronitrogenados

Según la Auditoría Superior de la Federación se compró la planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado, no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación. El propietario de Agronitrogenados era Altos Hornos de México y Pemex pidió un crédito de la Nacional Financiera y al banco Mexicano de Comercio Exterior para poder comprar la chatarra.

Según el documento de extradición al que la revista Proceso tuvo acceso parcial, se pagó en la compra de Agronitrogenados 275 millones de dólares y se gastaron 485 en su rehabilitación (760 millones en total). El presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira también fue capturado en España el 28 de mayo del 2019 pero enfrenta su juicio solo con medidas cautelares.

Lozoya sabía que Pemex estaba comprando chatarra inservible y por eso ordenó la modificación del avalúo y presentar dicha planta industrial como un negocio floreciente. El 5 de marzo del 2019 empezaron las investigaciones de la FGR para demostrar el daño patrimonial y como resultado, se expidió una orden de aprehensión a Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La primera parte de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht fueron entregados a Lozoya durante la campaña a la presidencia de Peña Nieto de la que él era coordinador. La segunda parte se entregó cuando Peña ya era presidente y él director de Pemex a cambio de contratos sin licitación y por adjudicación directa. Los empresarios de Odebrecht pensaban que Lozoya podría llegar también a la presidencia de México por eso cultivaron con esmero su amistad.

Como director de Pemex Lozoya entregó en 2013 un contrato de forma directa a Odebrecht por mil 436 millones 398 mil pesos para obras de la refinería en Tula Hidalgo las cuales debieron haber sido licitadas pública e internacionalmente. A cambio de esa adjudicación directa, Odebrecht se comprometió a pagarle a Lozoya un soborno de 6 millones de dólares, una vez firmado el contrato en febrero de 2014. De esa cantidad, Lozoya recibió 5 millones de dólares mediante cinco transferencias.

La periodista de Proceso Patricia Dávila escribió: “La FGR descubrió que la constructora Odebrecht realizó pagos a Lozoya por más de 10.5 millones de dólares para que se le asignaran mega proyectos en Veracruz Tamaulipas e Hidalgo” . La reportera localizó 11 contratos que Pemex firmó del 2009 y 2012 durante la administración del panista Felipe Calderón (2006-2012) por 10.5 millones de dólares.

El periodista Raúl Olmos relata en su libro Gigante de Lodo. Odebrecht y su historia de corrupción en México, que De Meneses declaró ante la justicia de Brasil que se reunió en tres ocasiones con Lozoya en marzo del 2012 en la Ciudad de México. La justicia de brasileña tiene evidencias del pago de sobornos de Odebrecht a Lozoya durante la campaña presidencial de Peña Nieto además de haber aportado 500 mil dólares a la campaña de Javier Duarte de Ochoa ( PRI) a la gobernatura de Veracruz en las elecciones estatales del 2010.

En junio de 2015 fue capturado en Brasil Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora que lleva su nombre. Fue enjuiciado por los multimillonarios sobornos que repartió en una docena de países para conseguir jugosos contratos sin licitación. Desde el 2015, la justicia brasileña pidió la colaboración de México para que todos los aludidos por Marcelo Odebrecht durante el juicio, prestaran su declaración, pero los pares mexicanos no colaboraron. La entonces Procuraduría General de la República se negó a participar en las investigaciones y se canceló así la posibilidad de conocer la conexión mexicana en el mayor caso de corrupción internacional, sentencia Raúl Olmos en su libro. Los juicios en Brasil llevaron al encarcelamiento de 160 personas.

En agosto de 2017 el ex director de Odebrecht en México Luis Alberto Meneses Weyll dijo que Lozoya le pidió 5 millones de dólares en marzo de 2012 por todo lo que había ayudado a la brasileña para sus contratos en Vercruz reportó Jesusa Cervantes 16 febrero 2020 en Proceso.

Los ejecutivos de Odebrecht declararon ante el Ministerio Público de ese país haber pagado 4.1 millones de dólares a Lozoya entre abril y noviembre del 2012. En el 2013 el Nuevo PRI llamó a “un concurso” para modernizar la refinería de Tula, Hidalgo.

Si Odebrecht recibía el contrato, habría un pago de 6 millones de dólares, de los cuales 2 serían para Lozoya. Así sucedió. Odebrecht consiguió el contrato por 108 millones de dólares. Ese fue el primero de cinco con el gobierno de Peña. Lozoya les indicó una cuenta para depositar el dinero, en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

OHL

La empresa constructora OHL (hoy Aléatica) ampliamente fue ampliamente favorecida por Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México y luego como presidente de la república.

Ya desde el 2005 Lozoya estuvo en escándalos de presunto tráfico de influencias con los directivos de OHL para hacerse de contratos gubernamentales a través de tráfico de influencias.

Mediante complejos esquemas financieros y el maquillaje de resultados contables en la constructora OHL de la que era Lozoya Austin era consejero, participó en esquemas de triangulación de recursos parte de los cuales sirvieron para financiar las campañas políticas de Enrique Peña Nieto y su grupo denuncia el abogado Paulo Diez Gargarizar en cada entrevista que concede y acusa que además de los sobreprecios en la construcción, el aumento constante de las tarifas de peaje están sincronizados con el calendario electoral.

En España, varios miembros de OHL fueron llevados a juicio por sobornos a políticos españoles (Caso Lezo). Los escándalos de corrupción de Lozoya con OHL lo obligaron a renunciar a Pemex a inicios de 2016.

La periodista Ana Lilia Pérez que ha investigado al detalle el saqueo a Pemex del año 2000 a la fecha, es contundente al afirmar que por décadas, el petroleo garantizó la soberanía nacional y fue una palanca del desarrollo. Fue el sostén económico del país aportando más del 40% de presupuesto público. Desgraciadamente para el país, Pemex pasó de ser la caja chica a la caja grande de todas las administraciones. Hubo Mucho dinero y de él surgieron emporios privados, se compraron elecciones presidenciales, gubernaturas, alcaldías, silencios de periodistas corruptos.

Reforma energética del año 2013

El 1 de agosto del 2014 ultimo día de la discusión de la reforma energética en el Congreso mexicano, la diputada por Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro preguntó al pleno:

¿De cuánto va a ser su bono por haber vendido la patria? Según la crónica en Proceso de Jesusa Cervantes ( 19 de julio 2020) todos los partidos de oposición con excepción de Morena, votaron a favor de la reforma energética peñista. Los legisladores recibieron de forma extraordinaria, 77 millones 800 mil pesos según las cuentas de la diputada Huidobro.

¿Se trató de una compra de voluntades? ¿De dónde salió tanto dinero para los legisladores? ¿Lozoya, hablará del tema?

