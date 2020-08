Opiniones enfrentadas acerca de las elecciones en Venezuela

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, estimó este martes que no se reúnen las condiciones para un proceso “electoral transparente, inclusivo, libre y equitativo” en Venezuela.

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, estimó este martes que no se reúnen las condiciones para un proceso “electoral transparente, inclusivo, libre y equitativo” en Venezuela. En el país, la oposición mayoritaria se niega a participar en las elecciones parlamentarias pero varias voces llaman a combatir al régimen de Maduro con votos.

El debate entre participar o no en las próximas elecciones parlamentarias convocadas en Venezuela para diciembre sigue sumando elementos.

La Unión Europea no enviará observadores electorales pues considera que el evento electoral planteado no reúne las condiciones necesarias para que los comicios sean transparentes, libres y creíbles. La Cancillería venezolana no ha reaccionado públicamente a la decisión europea.

La Asamblea Nacional venezolana posteriormente ratificó, mediante un acuerdo parlamentario, la decisión que comunicaron 27 partidos de oposición de no participar en las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre de este año, por no considerarlas democráticas.

Otros sectores insisten en que la abstención no es buena consejera. No solamente un grupo de partidos opositores anunciaron que sí inscribirán candidatos, afirmando que el rechazo a Nicolás Maduro puede superar las irregularidades del proceso, sino también la Conferencia Episcopal Venezolana.

Los obispos emitieron un comunicado en el que declaran que la estrategia de abstención no basta para dar solución a la crisis institucional del país, sino que profundizará la fractura política y aumentará la desesperanza. Instaron a las fuerzas políticas a asumir la responsabilidad de buscar salidas, y afirmaron que pese a las irregularidades, la participación masiva del pueblo es necesaria.

El comunicado de los sacerdotes no fue respondido por los partidos que apoyan la posición del líder opositor Juan Guaidó de no participar en diciembre.

La convocatoria a elecciones en Venezuela se ha hecho con violaciones a la Constitución y leyes electorales venezolanas, con partidos opositores intervenidos judicialmente, con inhabilitaciones políticas, con designaciones irregulares de autoridades electorales y con abusos de poder por parte del sector oficial, informa Víctor Amaya.

