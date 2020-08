La Guyana Esequiba, historia de una expoliación

Este viernes tendrá lugar un foro virtual con expertos en derecho internacional sobre la competencia o no de la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, para intervenir en el litigio que opone desde hace más de un siglo, primero a Venezuela y Gran Bretaña y más tarde, a Venezuela con la Guyana inglesa. El conflicto territorial comenzó en 1899 cuando un tribunal arbitral adoptó una decisión mediante la cual Venezuela perdió parte de su territorio (159.000km2).

El territorio Esequibo es una región situada entre el oeste del río Esequibo y la cima del monte Roraima, en América del Sur. La República Cooperativa de Guyana administra esta región cuya soberanía reclama Venezuela, basándose en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

En realidad el litigio comenzó mucho antes del laudo arbitral de 1899, en París, cuando los sucesivos gobiernos de Venezuela reclamaban a Gran Bretaña la incursión de sus tropas en territorio venezolano. Estas reclamaciones condujeron a negociaciones con el Reino Unido en la que participó Estados Unidos y que concluyeron con la adopción, en 1897, del tratado de arbitraje de Washington por el que se constituye el Tribunal de París.

El defensor arrepentido

Severo Mallet-Prévost, fue uno de los abogados estadounidenses que integró la defensa de Venezuela en el Laudo Arbitral de París (1899) durante la disputa de la Guayana Esequiba.

Después de su muerte, su representante legal, Otto Schöenrich, hizo público, en 1949, por expresa disposición de Prévost, un documento escrito por el propio negociador en el año 1944, en el cual considera que el Laudo Arbitral fue una componenda política, obra de la presión frente a la justicia, un compromiso de trastienda por el cual "tres jueces que tenían la mayoría dispusieron del territorio de Venezuela, porque los dos jueces británicos no estaban actuando como jueces, sino que lo hacían como hombres del gobierno, como abogados".

En el documento quedaría confirmado que Fiódor Martens, diplomático ruso y uno de los jueces en la disputa fronteriza entre Venezuela y el Reino Unido por la Guayana Esequiba, en 1897, deliberadamente no actuó como juez imparcial, no se guió por los principios apegados al derecho ni de análisis técnico de las evidencias e incluso, según revela el documento, persuadió a una de las partes para que aceptase una propuesta de solución de la controversia que él mismo había elaborado, alejada de las mismas normas contenidas en el Tratado Arbitral de 1897 y de los principios que rigen el derecho.

Este hallazgo dejaría al descubierto una componenda que se produjo con respecto a la decisión del Tribunal Arbitral de París. El documento serviría a Venezuela como uno de varios elementos para realizar una denuncia formal del laudo ante el mundo en 1962.

“A partir de allí se relanza la reclamación del territorio Esequibo”, precisa Víctor Rodríguez Cedeño, experto en Derecho Internacional y uno de los ponentes del foro virtual de este viernes.

La historia se complica

“La república de Guyana, después de un proceso de buenos oficios y basado en una interpretación errónea del Acuerdo de Ginebra de 1966, en marzo de 2018 presentó una demanda en forma unilateral a la Corte Internacional de Justicia, cuya competencia rechaza Venezuela por considerar que nunca ha aceptado la jurisdicción de la Corte, lo que es fundamental para que el tribunal internacional pueda decidir sobre una controversia”, afirma Víctor Rodríguez Cedeño.

“Venezuela decidió no comparecer en el proceso ya que el Estatuto de la CPI lo permite, lo que no quiere decir que se abandone la defensa de la reclamación o de los intereses en el proceso. La Corte tiene el deber de conocer la posición jurídica del Estado que no comparece, en este caso Venezuela que envió en noviembre de 2019 un memorándum en el que precisa su posición en relación con la competencia de la Corte”, añade este especialista.

Una cuestión de Estado

“Sin duda, la cuestión de Guyana es una cuestión de Estado. El país entero debe respaldar la reclamación planteada formalmente por el Gobierno del presidente Rómulo Betancourt en 1963 en la Asamblea General de Naciones Unidas”, afirma Rodríguez Cedeño.

Según los expertos independientes, la CIJ carece de información suficiente sobre el caso, lo que le resta autoridad para intervenir; Por esta razón, se han unido para reunir documentación, proporcionar argumentos basados en las leyes internacionales, en hechos históricos concretos, explicarlos al público y sobre todo enviarlos a Corte Internacional de Justicia.

“Estamos ante un proceso jurídico en su fase preliminar. No podríamos adelantar nada. Pero confiamos en que la Corte declare que no es competente y que por lo tanto no conocerá la cuestión de fondo planteada por Guyana, la nulidad/validez del laudo arbitral, un tema que por lo demás esta fuera del Acuerdo de Ginebra de 1966 que se reduce a la “controversia territorial”, explica este experto.

¿Y si se declara la jurisdicción?

“Esperamos que no por las razones jurídicas que hemos sustentado siempre, pero en ese caso deberíamos entrar en el examen del fondo y luchar por la nulidad del laudo arbitral que todos sabemos, y ellos también, fue en su época una componenda política de las grandes potencias para repartirse territorio y poder".

¿Y si se acepta la incompetencia y no admite la demanda de Guyana?

“Entonces regresaremos al Acuerdo de Ginebra y de manera conjunta, Guyana y Venezuela deberán sentarse en una mesa de negociaciones, buscar un medio apropiado y resolver esta controversia en forma definitiva en beneficio de los países o mutuamente satisfactoria como se plantea en el Acuerdo de Ginebra”, precisa Rodríguez Cedeño.

El grupo de expertos enviará sus ponencias a la CIJ la próxima semana. La competencia o no de este organismo en el litigo entre Guyana y Venezuela se debería decidir en las primeras semanas del próximo mes de septiembre, en La Haya.

