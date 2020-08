Lula se disculpa con las familias de las víctimas de Cesare Battisti y admite un ‘error’

Por primera vez, el ex presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva explicó las razones de su decisión de conceder refugio en Brasil al activista italiano Cesare Battisti el 31 de diciembre de 2010. En una entrevista este jueves (20) con TV Democracia, Lula dijo que al saber que el italiano confesó los crímenes "siente una gran frustración" y pide disculpas a los familiares de las víctimas.

Gina Marques, corresponsal de RFI en Roma

El ex activista del grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), una organización terrorista de extrema izquierda que actuó en el período conocido como los "años de plomo" en Italia, está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua desde enero del año pasado en la prisión de Oristano, en la isla de Cerdeña. Battisti fue condenado por cuatro asesinatos cometidos en Italia a finales de los 70.

En marzo de 2019, durante un largo interrogatorio del fiscal Alberto Nobili en la cárcel, Battisti admitió su responsabilidad en cuatro muertes: la del teniente Antonio Santoro, asesinado en Udine el 6 de junio de 1978; la del joyero Pierluigi Torregiani y el comerciante Lino Sabbadin, ambos asesinados por el PAC el 16 de febrero de 1979, la primera en Milán y la segunda en Mestre; y la del agente Digos Andrea Campagna, asesinado en Milán el 19 de abril de 1978. Battisti, hasta entonces, siempre se había declarado inocente de los crímenes.

"Cuando fue arrestado y confesó, fue una frustración. Comprometió a un gobierno que tenía una relación extraordinaria, y todavía la tengo, con toda la izquierda italiana y europea. No habría tenido que mentir a nadie que creyera en él. La base de la verdad en la política es que no se lastima a un amigo", dijo Lula.

El ex presidente subrayó que cuando alguien comete un delito, debe decir la verdad y el abogado sabrá cómo defenderlo.

"No puedes mentir a tus amigos. Hoy, creo que, como yo, todos los de la izquierda brasileña que defendieron a Cesare Battisti aquí estaban frustrados. Estaba decepcionado. No tendría ningún problema en pedir disculpas a la izquierda italiana y a las familias, ya que él cometió los crímenes y engañó a muchas personas en Brasil. No sé si engañó a mucha gente en Francia, pero de hecho mucha gente pensó que era inocente. Cometimos ese error y debemos una disculpa. No tengo ninguna duda. Le mintió a la buena gente aquí en Brasil que creía en él".

Archivo. Un grupo de manifestantes pidiendo la liberación de Battisti afuera de la Corte Suprema de Brasil en 2019. Reuters

El ex presidente dijo que no conocía a Cesare Battisti personalmente

"Nunca he estado con Battisti. No lo conozco personalmente. Nunca vino a mí, tal vez porque no era un revolucionario de izquierda como él quería ser. Así que lo mantuve aquí porque mi ministro [Tarso Genro] dijo que era inocente y no tenía pruebas de culpabilidad."

La razón del refugio de Battisti en Brasil

Según el ex Presidente Lula, en 2009 el entonces Ministro de Justicia, Tarso Genro, tomó la decisión de conceder el estatuto de refugiado a Cesare Battisti porque creía en su inocencia.

“Toda la izquierda brasileña, camaradas y muchos partidos de izquierda y personalidades de la izquierda pidieron a Battisti que se quedara aquí".

Lula subrayó que su decisión de conceder a Battisti el estatuto de refugiado político suscitó muchas críticas incluso del ex presidente italiano Giorgio Napolitano, su aliado histórico desde 1980.

El año pasado Napolitano escribió una carta sobre el episodio afirmando que el brasileño le prometió una cosa e hizo otra, haciendo hincapié en "la parte extremista" del gobierno de Petista.

"Incluso el ex presidente de la República Italiana Giorgio Napolitano, con quien tuve largas conversaciones, y todo lo que quedaba de italiano me presionaba para que Brasil devolviera a Cesare Battisti. No fue una decisión fácil".

Entender el caso Battisti

Después de cometer los cuatro asesinatos junto con el grupo PAC, Battisti huyó de Italia en la década de 1980 y pasó un largo período en México. Su condena por los asesinatos se produjo en ausencia en los tribunales italianos. En los años noventa, Battisti se exilió en París, protegido por el gobierno socialista del ex presidente François Mitterrand (1981-1995). En 2004, el Gobierno francés autorizó la extradición del terrorista italiano a su país de origen. Ese mismo año, huyó de Francia al Brasil, donde permaneció hasta su detención en 2007 en Río de Janeiro.

En 2009, el entonces Ministro de Justicia, Tarso Genro, le concedió la condición de refugiado político, pero en noviembre del mismo año el Tribunal Supremo Federal (STF) anuló su condición de refugiado y estableció que la última decisión sobre el caso debía ser tomada por el Presidente de la República.

En diciembre de 2010, en el último día de su mandato como presidente, Lula garantizó la estancia de Battisti en Brasil.

En 2018, el presidente Michel Temer revocó la condición de refugiado. En diciembre del mismo año, el STF ordenó el arresto del italiano. Temer autorizó su extradición a Italia, pero Battisti huyó a Bolivia, donde fue detenido el 12 de enero de 2019 y extraditado a Italia al día siguiente.

Hoy en día, Battisti, que tiene 65 años, está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en régimen de aislamiento en la prisión de Oristano.

