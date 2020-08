Convención republicana: Trump acepta su nominación prometiendo ley y orden

via REUTERS - Republican National Convention

La Convención Republicana tuvo su primera jornada con un objetivo claro: Mostrar la continuidad de Donald Trump como la única alternativa posible para evitar que el país se encamine al socialismo y sea tomado por la “izquierda radical” encarnada, según todos los discursos de la noche, por la formula demócrata de Joe Biden y Kamala Harris.

Anuncios Lee mas

El evento transcurrió en el auditorio Mellon, en Washington DC, a pocas cuadras de la Casa Blanca y las sucesivas intervenciones no fueron en vivo, sino grabadas previamente. Algo que Trump había criticado a la convención demócrata.

Durante dos horas y media distintos oradores dieron su visión de un Estados Unidos lleno de promesas, el eslogan de este primer día, e intentaron mostrar al Presidente Trump como un líder humano, cercano a la gente. Así, se lo vio a Trump hablando con enfermeras y personal del área de salud que le agradecieron su labor durante el pico de la pandemia, y charlando con ex rehenes que fueron liberados de Siria, Turquía, Irán, India y Venezuela por la supuesta gestión del propio Trump.

La religión, la ley y el orden fueron temas centrales. Sin videos musicales ni celebridades, la dinámica de la Convención se inclinó por apariciones de gente común y corriente, y algunos más polémicos como Patricia y Mark McCloskey, la pareja que se viralizó luego de apuntar sus armas contra manifestantes del movimiento Black Lives Matter en St Louis, Missouri. Los McCloskey, conocidos en las redes sociales como Karen y Ken, hicieron una férrea defensa de la segunda enmienda (el derecho a poseer y portar armas).

Desafiando el típico cronograma de las convenciones, donde el nominado habla en la última jornada, el Presidente Trump dio temprano en el día, un sorpresivo discurso en Charlotte, Carolina del Norte. En la audiencia estaban su hija Ivanka y más de 300 delegados reunidos en esa ciudad donde originalmente estaba planeada la Convención, y que debió cancelarse como sede central por el Corona Virus.

El voto por correo, en la mira de Trump

Con “Four more years, four more years” (cuatro años más) escuchándose de fondo, Trump aprovechó el podio para darse una palmada en la espalda por su respuesta a la crisis del Covid –que hasta ahora ha causado más de 180 mil muertos en el país- y paran nuevamente, advertir sobre el peligro de votar por correo.

“Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, con estos 80 millones de votos por correo que están planeando los demócratas; mandándolos a gente que ni siquiera los pidió, simplemente les llegan y NO es JUSTO y no está bien y en mi opinión no va a ser posible contabilizarlos”, sostuvo.

Otro de los discursos centrales en este comienzo de la Convención estuvo a cargo del hijo mayor del Presidente. Donald Trump Junior expresó que los demócratas “quieren controlar nuestro pensamiento y eliminar el pasado”, dijo en alusión a la remoción de estatuas de la época confederada. “Mi padre” continuó, “es el único hombre capaz de darnos a todos un futuro luminoso”.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo